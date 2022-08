As bolsas de valores europeias desaceleram na esteira de Wall Street, sendo a de Milão a melhor. spray de óleo

Ouça a versão em áudio do artigo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – O bolsas de valores europeiasque iniciou a primeira sessão de agosto em ritmo lento, desacelerando na sequência de fracos Wall Street e derrame petróleoPreso entre a espera das decisões da OPEP e as preocupações com a demanda global de energia (na esteira da desaceleração da China). A desaceleração do setor pesa, portanto, nos indicadores fabricação Em Pequim (onde os dados para pequenas e médias empresas caíram mais do que o esperado em julho, ressaltando as dificuldades da economia da República Popular da China) e na zona do euro, onde o índice de pequenas e médias empresas registrou o primeiro contração em dois anos em julho. Enquanto isso, o relatório dos Relatórios Trimestrais continua ajudando os rolos, considerando os próximos movimentos dos bancos centrais (novo aperto no custo do dinheiro é esperado no Reino Unido, Austrália e Índia durante a semana). Além disso, alguns governadores do Fed enfatizaram no fim de semana a necessidade de aumentar as taxas de juros para conter a inflação, que ainda é torrencial. o FTSE MIB Milão está melhor, também graças, em parte, aos sinais encorajadores do mercado de trabalho (de acordo com o Istat, de fato, Em junho o número de funcionários voltou a subir, com a taxa de emprego mantendo o recorde de 1977 para 60,1%). Por outro lado, o CAC 40 Paris, datada DAX 40 Em Frankfurt, após uma queda de 1,6% em junho e de 8,8% ano a ano nas vendas no varejo, oíbex 35 MadriAEX Amsterdã e FT-SE 100 de Londres.

Fabricação cai na União Europeia, em seus níveis mais baixos desde 2020 na Itália

Abrandamento da produção na zona euro. O índice de pequenas e médias empresas em julho passou de 52,1 para 49,8 pontos. Além disso, o PMI de manufatura da Itália caiu para 48,5, o menor desde junho de 2020, de 50,9 em junho. “O setor manufatureiro italiano enfrentou mais desafios em julho, com uma nova queda na produção e novos pedidos”, disse Lewis Cooper, economista da S&P Global Market Intelligence. O valor também diminuiu na Alemanha (de 52 para 49,3 pontos) e na França (de 51,4 para 49,5 pontos).

Em Milão, os bancos estão bons, Leonardo está se recuperando

Entre as ações de Milão com maior capitalização, Leonardo – Finmeccanica Recuperando depois de escorregar na sexta-feira. Bom SaipemE a Mediobanca E a Intesa São Paulo Na sequência das contas trimestrais, acima das expectativas, enquanto em geral Está crescendo bem às vésperas da nomeação com a publicação das demonstrações financeiras. No final da cesta principal CNH IndustrialHolding ExorE a David Campari E a Grupo Interbombas. No menu principal, a aparência legal de energia No mercado Euronext Growth Milan na Piazza Affari: esta é a 14ª entrada desde o início do ano no mercado Borsa Italiana dedicado a pequenas e médias empresas, elevando o número de empresas atualmente listadas na AGE para 181.

Tendência de spread de BTP/Bund carregando …

Spreads, também atinge 219 pontos

tendência ainda é para baixo Espalhar Entre BTp e Bund no mercado secundário MTS de títulos do governo europeu, após a final da semana passada. O yield spread entre o benchmark BTP de dez anos e o mesmo vencimento alemão é indicado em 221 pontos base, tendo também caído para 219 pontos de 233 pontos na sexta-feira, 29 de julho. O rendimento italiano de 10 anos caiu para 3,06% de 3,15% na véspera do ano.

No índice de manufatura dos EUA em julho em linha com as estimativas

O índice de atividade manufatureira dos EUA caiu em linha com as expectativas em julho, com a leitura final ligeiramente abaixo da leitura inicial e a mais baixa em dois anos. Os dados – compilados pelo Ihs Markit – que medem a tendência caíram para 52,2 pontos, ante 52,7 pontos em junho; Os analistas esperavam um valor de 52,2, após a leitura rápida de 52,3. A desaceleração foi causada pela menor produção, a primeira desde junho de 2020, e pela queda nos novos pedidos.