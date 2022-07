Eduardo Bove na universidade com Mourinho. Hoje, Roma está segurando firme

Um dos elementos mais convincentes deste verão preparatório para Roma isto estava certo Eduardo lustre. O meio-campista nascido em 2002, produto do berçário Giallorossi, estava sempre à disposição quando era questionado por José Mourinho. A empresa não tem planos de vendê-lo e ele quer continuar crescendo ao lado de Special One e seus companheiros de equipe.

Edoardo Bove e crescimento na equipa principal

Será uma temporada importante para Edoardo Bove. Desde a época passada, o jovem médio terminou na equipa principal e ainda conseguiu marcar o seu primeiro golo com a camisola dos Giallorossi.

Como observou a Gazzetta dello Sport, o mesmo menino comparou as partidas com a Roma com os exames universitários “quanto mais você avança, melhor”. Além de cursar economia e administração na Luiss, Bove também é professor-aluno Mourinho na escola Trigoria.

Sassuolo e Génova estavam a caminho, mas o treinador português fez uma barreira. Parece que o meio-campista está destinado a permanecer na capital a menos que, com automático e chegada WijnaldumThiago Pinto está convencido de emprestá-lo, o que é uma premissa muito difícil no momento.

As respostas dadas pelo menino em Portugal foram recebidas positivamente pela Special One, que também o usou como terceiro zagueiro. Por outro lado, POV é uma pessoa que não tem medo de exames.