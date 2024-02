Portugal um exemplo de austeridade virtuosa? Prosperidade económica impulsionada pelas exportações

Foi uma das vítimas mais proeminentes na Europa há apenas alguns anos e agora tornou-se um modelo positivo para mostrar os efeitos benéficos das reformas. Portugal alcançou um crescimento de 2,7% em 2017, cerca de meio ponto percentual acima da média da zona euro, acelerando face aos +1,5% em 2016. Mais importante ainda, viu a sua taxa de desemprego cair para 8,1% no mês passado, face aos 10,5% no ano passado. Mas em 2011, Lisboa levantou a bandeira branca e pediu apoio à Troika (União Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional), e recebeu 78 mil milhões de euros.

O programa de ajuda terminou em 2014 e muitos estavam céticos quanto à capacidade do país de regressar ao refinanciamento no mercado de forma independente. Em vez disso, as dolorosas reformas económicas implementadas pelo governo conservador de Pedro Passos Coelho fracassaram e, embora tenham custado o cargo ao antigo primeiro-ministro, lançaram a economia portuguesa num boom inesperado, graças ao sucesso do turismo.

O ano de 2017 terminou com as exportações totais de bens e serviços superiores a 80 mil milhões de dólares, o equivalente a um recorde de 42% do PIB. As importações mantiveram-se num nível ligeiramente inferior, o que garantiu que Lisboa atingisse o seu quinto excedente comercial consecutivo, enquanto no último meio século fechava as portas todos os anos com um défice comercial que rondava em média entre 5% e 10% do PIB. E novamente em 2008, a marca negativa ficou próxima de 10%. É claro que, depois de excluir os serviços (incluindo o turismo), as exportações líquidas portuguesas ainda seriam negativas em cerca de 14 mil milhões de dólares, o equivalente a mais de 7% do PIB. Isto significa que o relançamento passa pelo sector terciário, incluindo o aumento do número de turistas estrangeiros, atraídos por um destino de baixo custo e ao mesmo tempo capaz de oferecer beleza em termos de paisagens, história, cultura e religião, bem como bem como uma vida noturna atraente.

Portugal a todo vapor: títulos sobem, défice cai e crescimento do PIB acima de 2%

Austeridade utópica em Lisboa

Costumávamos dizer que o superávit comercial é uma novidade nos últimos anos.

Ao contrário do que poderíamos pensar, isto não resultou de uma diminuição das importações, que por sua vez se deveu a uma contracção do consumo devido às medidas de austeridade fiscal implementadas desde 2011, mas foi especificamente apoiada por um boom nas exportações. Este valor aumentou cerca de dez pontos percentuais em relação ao PIB em dez anos, enquanto as importações permaneceram praticamente estagnadas ou quase não cresceram. Ou seja, a economia portuguesa tem conseguido relançar a sua competitividade nos mercados internacionais, facto que contribui decisivamente para o seu crescimento.

Para atingir este objectivo foi certamente necessária a redução de salários e vencimentos, que a indisciplinada política fiscal exagerou a um nível superior às reais capacidades disponíveis ao país. Na prática, os portugueses viveram acima do que podiam, mas aproveitaram a crise para reformar e recomeçar, tornando-se mais competitivos. Estes países ainda estão sobrecarregados com um rácio dívida/PIB de 126%, mas tenha em mente que, graças ao maior crescimento económico ao longo dos últimos 17 anos, a dívida soberana caiu quatro pontos em apenas um ano, mantendo-se acima dos 70%. . % claramente. % dos anos imediatamente anteriores à crise. Os mercados estimam que, se for verdade, o rendimento das obrigações a dez anos é de cerca de 2%, e ainda inferior ao rendimento das obrigações BT para a mesma maturidade, ou seja, menos de metade há apenas um ano.

Portugal supera a Itália com menor produtividade

A Alemanha pode sorrir, porque é capaz de confrontar aqueles que a acusam de destruir a economia grega com a sua obsessão pela austeridade fiscal com provas difíceis de negar: todas as economias ajudadas pela Troika retomaram a sua actividade e ultrapassaram a crise, com com exceção de Atenas, único país que não implementou as medidas exigidas, o que levou ao seu adiamento de… Ano após ano acabaram por perturbar os mercados, gerar desconfiança e afastar o investimento estrangeiro.

Assim, o Eurogrupo foi liderado durante um mês pelo português Mário Centeno, ministro das Finanças e membro do governo socialista de António Costa, que também conseguiu reunir uma maioria parlamentar com base num programa político anti-austeridade. Mas até agora as reformas tinham sido lançadas pelo executivo anterior e, por isso, os temidos ventos helenísticos não tinham chegado a Lisboa. Na verdade, ainda não chegou aqui e os resultados podem ser vistos.

