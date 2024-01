Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 25 de janeiro de 2024

A instituição central não alterou as taxas de juros. STM limitou o declínio. Sanam e bancos também estão na zona vermelha. Insights importantes entre empresas MidCap.

Os principais índices da bolsa italiana e os principais mercados financeiros europeus Terminaram o dia com diferenças parciaisdepois Decisões de política monetária do Banco Central Europeu. O Instituto Central decidiu não alterar as taxas de juro, confirmando a taxa referencial em 4,5%.

o Ftsimibe Perdeu 0,6% para 30.158 pontos, depois de oscilar entre um mínimo de 29.988 pontos e um máximo de 30.243 pontos. o FTSE Itália todas as ações Fechou em queda de 0,48%. Sinal de mais, no entanto, para Índice FTSE Itália Mid Cap (+0,81%) e… Índice FTSE Itália Star (+0,57%). Na sessão de 25 de janeiro de 2024, o valor do comércio subiu para 2,45 mil milhões de euros, face aos 2,35 mil milhões de quarta-feira.

o Bitcoin O seu valor rondava os 40 mil dólares (pouco menos de 37 mil euros).

o Spread de títulos Btp Caiu abaixo de 155 pontos, com o rendimento do BTP de 10 anos caindo abaixo de 3,85%.

para'euro Caiu para menos de US$ 1.085 após as decisões do Banco Central Europeu.

STM A descida limitou-se a 0,48% para 42,41 euros. Grupo ítalo-francês Anunciou seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2023O período encerrou com quedas nas receitas e nas margens, e os resultados ficaram ligeiramente abaixo das estimativas da administração. Os líderes do STM também forneceram algumas estimativas financeiras para o trimestre atual e todo o ano de 2024.

Ações do setor bancário estão em destaqueIsto após os aumentos alcançados na sessão anterior.

Negativo perto de unicrédito (-1,76% para 26,52€). Os analistas do Deutsche Bank pioraram o rating da instituição liderada por Andra Ursel, passando de “comprar” para “manter”; Os especialistas confirmaram o preço-alvo de 27,9 euros.

Ruim também bancopbm (-2%) e Banco BBR (-2,48%).

Em declínio acentuado corcunda (-2,83% para 4,496€). Empresa fornecida Plano industrial 2023/2027. Em particular, no período em análise, a administração espera investimentos no valor de 11,5 mil milhões de euros, um aumento de 15% em comparação com os 10 mil milhões de euros no plano 2022/2026. A política de dividendos foi revista, passando a prever que o crescimento mínimo seja aumentado para 3%. Em comparação com 2,5% no plano anterior.

para trás, Hera Ganhou 4,66% para 3,1 euros.

Insights importantes entre empresas Média capitalização.

Forte ascensão para Todd (+7,72% para 33,22€). A empresa divulgou dados preliminares relativos ao ano fiscal de 2023, que fechou com receitas de 1,13 mil milhões de euros, um aumento de 11,9% face aos 1,01 mil milhões obtidos em 2022; A taxas de câmbio fixas, o volume de negociação teria aumentado 14%.

Muito muito bom Brembo (+3,39% para 11,3€). Os analistas da Berenberg iniciaram a cobertura da empresa com um preço alvo de 14 euros e um indicador de compra para a ação.

Mas em declínio acentuado Clube Juventus (-6,47%).