Quinta-feira, 22 de setembro de 2022 – 18:44

Estudo europeu sobre trabalho inteligente: para 28% dos entrevistados, a carga de trabalho aumentou

“Relatório de ataque da pesquisa NFON sobre bem-estar no trabalho em casa 22”

Roma, 22 de setembro. (askanews) – Qual é o impacto da pandemia de COVID-19 e do trabalho em casa para os trabalhadores na Itália e a nível europeu? A NFON, fornecedora europeia de soluções integradas para comunicações corporativas em nuvem, em colaboração com a Statista Q, uma empresa mundial de coleta de dados, análise e pesquisa de mercado, realizou uma pesquisa com uma amostra de trabalhadores na Europa. Começando com algumas perguntas sobre a satisfação com a vida, explica uma nota, o estudo “The NFON Questionnaire Attack Report on Wellbeing at Work 22” examina em profundidade as várias questões relacionadas com os muitos estressores e fatores de ruptura que emergem. Sobre trabalhar em casa, aspirações de mudança de emprego, atitudes em relação ao autotratamento e descobertas sobre o paradoxo do trabalho em casa.



O professor Christian Montague (Professor de Psicologia Molecular, autor de livros e especialista no impacto das tecnologias digitais na psicologia humana) também contribuiu para a pesquisa. As descobertas pintam um quadro parcialmente preocupante por trás de portas fechadas ao trabalhar em casa. Na psicologia, sabemos que um novo ambiente de trabalho, mas também novas condições de trabalho, podem causar estresse. O relatório Working From Home Wellbeing 22 mostra que temos que enfrentar uma nova realidade: o foco deve ser o bem-estar e a satisfação com a vida das pessoas que trabalham em casa. O home office se transforma na nova casa, exige atenção e cuidados constantes para que o novo modelo de negócios na Europa não precise ser tratado”, diz Montag.





O estudo foi realizado na Itália, Alemanha, Áustria, Espanha, Grã-Bretanha, França, Polônia e Portugal em colaboração com Statista Q e representou mais de 1.000 participantes de cada país. Com a mudança no desejo das empresas de fazer com que os funcionários trabalhem de casa, este estudo traça um quadro parcialmente contraditório da relação entre trabalho e lazer. À primeira vista, por exemplo, os resultados sobre a questão do que mudou desde o trabalho em casa durante a pandemia de Covid parecem mistos. 28% dos inquiridos nos países europeus dizem que a quantidade de trabalho a fazer (carga de trabalho) aumentou e as horas de trabalho aumentaram 25,2%. Ao mesmo tempo, 36% disseram ter um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal e mais tempo para a família e amigos. Isso é o que Christian Montague chama de “paradoxo do trabalho em casa”: “As pessoas podem definitivamente trabalhar mais e ainda ter mais tempo livre. Ao evitar viagens longas e uma agenda geralmente mais folgada ao longo do dia, se a organização for boa, pode be Você tem mais tempo livre. Horas de trabalho dedicadas, alfabetização digital e outros fatores de bem-estar também podem contribuir. Por exemplo, 29,4% afirmaram dedicar mais tempo ao esporte e ter uma alimentação saudável.O estresse tem muitas causas, e o Relatório do Estudo Europeu sobre Bem-Estar no Trabalho em Casa 22 tenta determiná-lo selecionando fatores de estresse. 37% dos participantes relataram sentir-se estressados ​​em graus variados. Entre os fatores de estresse citados estão a necessidade de cozinhar (8,7%), a má qualidade da conexão com a internet (17,2%) e a necessidade de estar sempre disponível (19,7%). A falta de interação social com os colegas é um fator de estresse para 35,3% dos entrevistados, e a falta de flexibilidade para conciliar a vida privada e profissional é um fator de estresse para 30,3% da amostra analisada. Menos pessoas relataram ruído ambiental (15,9%) e baixos salários (9,3%) como estressores. Christian Montague: “Os domínios do trabalho também são áreas da vida e na era da digitalização está em constante mudança e muito rapidamente, cada setor e cada empregador têm necessidades diferentes às quais os funcionários devem sujeitá-los. No futuro, as empresas europeias precisam saber que personalidade e psicologia são inseparáveis. As discussões sobre burnout se tornaram Na era digital ou a tecnologia é cada vez mais importante. Aliás, a amostra total da pesquisa mostra que 20,5% estão enfrentando estresse técnico causado, por exemplo, por deficiências técnicas, como roteadores defeituosos, equipamentos insuficientes, problemas de bateria e muito mais!”.Trabalhar em casa também altera o desejo de não apenas melhorar o bem-estar e, especificamente, a saúde física e mental com suplementos de venda livre, mas também aumentar a capacidade de concentração e promover o relaxamento. A tendência para a automedicação está surgindo em europeus que trabalham em casa. 34,4% de todos os participantes disseram ter tomado suplementos nutricionais de venda livre (como melatonina, produtos legais de cannabis, extratos de plantas, vitaminas e chás calmantes) para melhorar seu bem-estar desde o início da pandemia. 18,2% para aumentar o foco e 13,4% para recuperação. Surpreendentemente, embora os dados de seis países sejam muito semelhantes, a situação na Itália e na Áustria é diferente: na Itália, 49,7% disseram tomar suplementos nutricionais de venda livre para aumentar o bem-estar, enquanto na Áustria a proporção é inferior a metade, igual a 22,1%.“ Sabe-se de muita pesquisa – continua Montague – que a pandemia de COVID permanece até hoje um fator de estresse que se manifesta em um declínio significativo na saúde mental de muitas pessoas e, como mostra este estudo, alguns trabalhadores recorreram a vários suplementos nutricionais de venda livre. No estudo “Work from Home Wellbeing Report 22”, 28,9% dos entrevistados disseram que sua satisfação com a vida piorou em comparação com o período pré-pandemia. Quando as pessoas são obrigadas a continuar com suas vidas diárias em uma situação de perigo pessoal e global, várias estratégias de enfrentamento são utilizadas para conseguir realizar as atividades diárias – mesmo trabalhando em casa – apesar do estresse.Há um aumento no uso de suplementos nutricionais de venda livre entre aqueles que relataram consumir essas preparações durante a pandemia no início da pandemia de COVID e no período de trabalho em casa. O uso de produtos legais de cannabis (como óleo CBD) para promover o bem-estar quase dobrou desde o início da pandemia (de 24,9% antes da pandemia para 43,3% desde o início da pandemia). O mesmo com relação à ingestão de melatonina: de 38% para 62,6%. Christian Montague: “Em particular, acho preocupante a ingestão de melatonina. Dormir é um processo natural que não deve estar fora de fase.Para saber mais sobre o bem-estar dos entrevistados, também foi perguntado onde é feito o trabalho em casa. De acordo com a pesquisa, 12,1% mudaram seu espaço de trabalho para o quarto, 31,8% têm escritório privativo e 35,7% trabalham na sala. Nos oito países, a área média de trabalho em casa é de 20,32 metros quadrados. Com 15,35 metros quadrados, os britânicos têm menos espaço para trabalhar em casa, enquanto os italianos têm 23,81 metros quadrados. 1,2% dos entrevistados disseram que trabalham permanentemente em um vaso sanitário/banheiro, banheiro ou varanda.Os resultados do estudo são motivo de preocupação com o futuro e devem ser um sinal de alerta para os empregadores europeus: 21,7% dos entrevistados disseram que já planejavam mudar de emprego devido às suas experiências durante a pandemia e trabalhar em casa, 9,9% já haviam mudado empregos. As razões para as demissões que já ocorreram são, por exemplo: falta de oportunidades de desenvolvimento profissional (34,2%), salários mais baixos (eg redução de jornada de trabalho, perda de comissões, 30,1%) e acesso a contato em todos os momentos (16,6%).Os funcionários também planejam novas mudanças para alcançar a harmonia ideal entre seu bem-estar e trabalho. Por exemplo, 33% querem fazer uma distinção mais clara entre vida privada e profissional e 20,9% querem adotar medidas de formação contínua. Além disso, há certa vontade de trabalhar apesar da doença e/ou de férias. Ancora Montag explica – parece que mais e mais pessoas estão dispostas a adoecer em vez de tirar férias. Férias ou pausas são uma conquista social, que é construir abrigos para recuperar ou recarregar baterias. De fato, 38,3% acreditam que trabalhar em casa é uma vantagem porque você pode trabalhar apesar da doença, e apenas 26,2% disseram que não estão disponíveis para o empregador durante as férias.

Participar em: