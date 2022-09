Bônus de combustível estendido a novas categorias: Quem é elegível

Preços em – EU. preços do combustível Há meses que regista um crescimento quase constante (embora tenha havido um declínio nos últimos dias), razão pela qual o governo decidiu prorrogar por diversas vezes o corte nas tarifas de produção (a nova prorrogação deverá vigorar até ao final do Novembro). Até agora, o CEO liderado por Mario Draghi juntou-se Bônus de gasolina, que são automaticamente atribuídos por empresas privadas aos trabalhadores, incluindo empresas profissionais e transportadores rodoviários, que têm de transportar cargas pesadas de reabastecimento. Foi agora decidido alargar esta possibilidade a um Maior audiênciaPercebendo como não subestimar a situação atual.

As vantagens vêm para outras classes A pena foi prorrogada e foi incluída no projeto Decreto de terceiro socorro (aprovado pelo Gabinete em 16 de setembro de 2022), que em breve entrará no Diário Oficial. As empresas agrícolas, agro-mecânicas e pesqueiras passam a ter direito a um crédito fiscal equivalente a 20% dos custos incorridos na aquisição de gasóleo e gasolina utilizados nos veículos utilizados nas actividades, bem como no aquecimento de estufas e edifícios. Portanto, ressaltamos a atenção para os altos gastos que muitas empresas terão que enfrentar neste período devido ao aumento do custo do gás. A legislação também define Como se comportar Obtenção de Subsídio: Na verdade, é válido para “despesas incorridas durante o quarto trimestre do ano, ou seja, de outubro a dezembro de 2022, que devem ser comprovadas por faturas de compra relevantes, líquidas de IVA”.

Como usar o crédito – O bônus de combustível Só pode ser utilizado como compensação até 30 de junho de 2023 ou até 31 de dezembro de 2023. As empresas agrícolas, agro-mecânicas e pesqueiras podem decidir transferir o crédito fiscal também para instituições de crédito e outras entidades equiparadas. Os destinatários da venda devem solicitar um visto de conformidade no qual confirmem que possuem os requisitos necessários