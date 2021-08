A recuperação dos mercados de acordo com a trajetória semanal já pode ter acabado e agora pode voltar a subir

Hoje, como esperado, após a correção entre segunda e terça-feira, houve uma tentativa de recuperação. Qual nós vimos? A recuperação do mercado na trajetória semanal pode já ter acabado e agora pode subir novamente. No entanto, é necessária mais confirmação, que deve vir especificamente da sessão de amanhã.

Vamos passo a passo.

Às 15h39 do dia de negociação de 18 de agosto, lemos as seguintes citações:

futuro dax

15.909

O futuro do Eurostoxx

4.176,5

Ftsy Mibe futuro

26.290

S&P 500. Índice

4,438,85.

A previsão anual desta semana passa a ser decrescente

Em vermelho, nossas projeções anuais para o Global Equity Index semanal para 2021.

Em azul, o gráfico dos mercados dos EUA até 13 de agosto.

Portanto, o padrão que se formará na barra esta semana é importante.

Previsão para a semana de 16 de agosto

Espera-se que haja um mínimo semanal entre segunda e terça-feira e, em seguida, deixe espaço para subir até sexta-feira. Portanto, a correção dos mercados hoje de acordo com a faixa semanal pode já ter acabado e agora pode subir novamente.

Os níveis a serem observados para confirmar se a correção acabou ou não

futuro dax

A tendência de alta está em andamento. Reversão de baixa vendida com fechamento diário em 19 de agosto abaixo de 15863.

O futuro do Eurostoxx

A tendência de baixa continua. Uma reversão curta de alta com um fechamento diário em 19 de agosto acima de 4.209.

Futuro Ftse Mib

A tendência de baixa continua. Uma reversão curta de alta com um fechamento diário em 19 de agosto acima de 26,425.

S&P 500. Índice

A tendência de alta está em andamento. Reversão de baixa vendida com fechamento diário em 19 de agosto abaixo de 4462,12.

Quais negociações devem ser realizadas na quinta-feira?

Mantenha os longos vários dias no Dax e no S&P 500. Estável nos outros índices. Amanhã deve ser decisivo e pode ilustrar a dinâmica até o final do mês.

Como de costume, iremos passo a passo.