Chega de pulgões atacando plantas e flores com este truque natural simples que os manterá afastados para sempre

Os pulgões são um verdadeiro flagelo das flores e das plantas. As rosas murcham quando são invadidas. Mas para não recorrer a produtos químicos, questiona-se como resolver o problema de forma natural. Podemos então dizer que não há mais ataques de pulgões em plantas e flores com este truque natural simples que os manterá afastados para sempre.

O que os pulgões fazem nas plantas?

Neste mês de junho, notamos a presença de minúsculos parasitas em nossas plantas como no caso de pulgões e cochonilhas. Pulgões são animais sem asas e geralmente são encontrados na parte superior das plantas e flores. Você pode se perguntar como eles chegam a tais alturas porque nunca os vemos trepando em plantas.

Bem, existe um acordo natural esquecido, uma espécie de acordo comum entre pulgões e formigas. As formigas gostam muito de melaço, que é produzido por pulgões, que é uma substância açucarada. Eles são produzidos por pulgões para formigas e em troca recebem proteção. Durante o inverno, as formigas cuidam de proteger os ovos e larvas dos pulgões. Eles o transferem diretamente para as plantas na primavera para que o pulgão já ocupe o lugar certo para a produção de melaço.

comida para proteção

Por meio de sua mordida mole, os pulgões sugam a seiva das plantas, que, por sua vez, começam a morrer. Dessa forma, eles produzem melaço, que as formigas arrancam imediatamente pelas trepadeiras. Se você vir formigas perambulando ao redor de uma planta, isso é definitivamente um mau sinal.

sim eles podem Elimine formigas com alguns truques apropriados E remova os pulgões com algum regime natural.

Existem plantas que acumulam pulgões regularmente todos os anos, como as rosas. Se isso acontecer, podemos tomar medidas para removê-lo com esses dois métodos totalmente naturais.

Uma pequena caixa fechada com palha seca pode ser colocada perto das plantas afetadas. Em breve chegará a joaninha, inimiga mortal dos pulgões, que fugirá sem demora.

Ou planta perto calêndula e a chagas, duas flores indesejáveis ​​nos pulgões que vão desaparecer e nunca mais aparecer.

Um sistema simples que respeita o equilíbrio da natureza.