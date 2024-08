Distribuidora “Água na Gasolina” está sob responsabilidade

Florença, 27 de agosto de 2024 – O carro para de chorar, treme e não aguenta ficar parado. Em alguns casos, ele não liga novamente. Sintomas comuns a muitos motoristas da zona de Gavinana, a partir de 15 de agosto: Todos estes proprietários têm em comum as condições de reabastecimento no posto “Shell” da Viale Europa. o’hipótese Acabou Água na gasolina.

São muitos os casos, muitos deles centrados no último fim de semana: as primeiras “denúncias” surgiram no grupo do Facebook “Você é da Gavinana se…” e a partir daí iniciou-se também uma conversa no WhatsApp para as supostas vítimas. O advogado Antonio Olmi está reunindo os materiais necessários para iniciar uma espécie de ação coletiva contra a distribuidora. “Meu cliente e eu tentaremos determinar a identidade exata da pessoa Causas do acidente O que parece ser devido à poluição dos combustíveis, diz Olmi. Entretanto, forneceremos uma estimativa quantitativa dos danos que, infelizmente, não podem ser estimados sem uma avaliação técnica cuidadosa.” o mecânico que “avaliou o estado do motor.

Enquanto isso, alguém já foi ao posto reclamar. Pode ter havido um Problema técnico: Os gerentes forneceram o endereço de e-mail autorizado do proprietário da planta. Também não se pode descartar a existência de infiltrações em tanques subterrâneos, o que poderia afetar a qualidade do combustível fornecido pela bomba.

No entanto, parece que um utilizador que teve problemas com a sua scooter descobriu a presença de gasóleo no seu depósito de gasolina.

Os motoristas que se depararam com problemas certamente descartarão que se enganaram, ou seja, que colocaram diesel em vez de diesel “verde”.

Por cerca de quinze Não há dúvidas para os motoristas – neste momento – que atualizam via Whatsapp: o último abastecimento de gasolina da “Shell” na Viale Europa foi diluído, caso contrário o comportamento dos motores não seria explicado. Os sintomas são praticamente os mesmos para todos. Alguém, mais afortunado, conseguiu voltar para casa. Outros tiveram que chamar um caminhão de reboque. Se já houver água no combustível, os danos nos injetores podem tornar-se graves: por isso, é aconselhável parar a tempo de ver estes sinais.

ste.bro.