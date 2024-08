Ovos e duas outras marcas foram recolhidos devido à suspeita de presença de salmonela

Os Supermercados Bennett e o Departamento de Saúde informaram sobre o recall preventivo pelo fabricante de alguns lotes de ovos frescos Classe A vendidos sob as marcas Cascina Italia e Ovonovo. O motivo declarado no aviso de recall é a suspeita de contaminação por Salmonela. Os produtos afetados são os seguintes:

Ovos frescos médios e grandes Fazenda Itália( Atualizado em 27/08/2024 );

); Ovos frescos de tamanho médio ovonovoem embalagens de 10 e 18 peças, com números de lote 4832759926 e prazo de validade 01/09/2024, e 4501159926 e prazo de validade 05/09/2024 (Atualizado em 27/08/2024).

Cascina Italia Spa produziu ambas as marcas de ovos recuperados. A unidade de produção está localizada na Via Campo Romano, em Sperano, província de Bérgamo (Etiqueta de Identificação do Centro de Embalagem: IT016064).

o anterior

Anteriormente, a Esselunga também fez recall de vários lotes de ovos frescos da marca Smart produzidos pela Cascina Italia devido a “suspeita de contaminação microbiológica” (leia o artigo sobre o recall de ovos Esselunga Smart aqui).

Por precaução, a empresa recomenda não consumir ovos frescos com as marcas, números de lote e prazos de validade indicados acima. Os consumidores que possam estar em posse de produtos recolhidos podem devolvê-los ao ponto de compra.

A partir de 1º de janeiro de 2024 Verdade alimentar Você mencionou 188 Lembrete do total 472 produtos. Clique aqui para ver todos os avisos de recall, retirada e cancelamento.

© Todos os direitos reservados. Imagem: Fotolia (capa), Bennett

Inscreva-se em nosso serviço gratuito de alerta por e-mail subscrição Ou no canal Telegram subscrição

2