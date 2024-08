Depois de Byd, Chery e Zeekr, a corrupta empresa Xpeng também planeja abrir uma fábrica de automóveis na Europa. Para contornar as taxas cobradasSou de Bruxelas, mas também para relançar as vendas depois de um início de ano difícil.

Se alguma coisa acontecer no amor e na guerra, muito menos na conquista do mercado automobilístico global. Combinação básica por dentro Transformação energética tendo em vista a transição completa para a mobilidade elétrica.

China Ele não quer perder a vantagem que ganhou Estados Unidos, Europa e Japão No carro elétrico, mas para que o seu crescimento em termos de vendas totais não pare. O regresso, em comparação com as históricas fábricas de automóveis ocidentais, é agora dificultado pela decisão de Washington e Bruxelas de impor taxas sobre os modelos de Pequim.

É por isso que mais tarde Lance, Sherry e Zuckermarca também Expiando Ela decidiu que abriria uma fábrica para montar seus modelos na Europa. Porque os carros fabricados na Europa, com trabalhadores europeus, não estarão sujeitos a tarifas adicionais.

Xpeng deve ver um aumento de preço de 31% (Os 10% anteriores mais os 21% acrescentados pela UE). Apelo à Organização Mundial do Comércio (a organização que regula o livre comércio global), mas para evitar riscos queria produzi-lo diretamente na Europa

A União Europeia impôs taxas adicionais sobre modelos chineses de carros vendidos na Europa

Uma mudança que, no seu caso, também foi forçada pela difícil situação financeira em que se encontra. Xpeng é uma das marcas que mais sofre com o crescimento de outras empresas como Byd, Chery e também Geely O que atinge grandes números em vendas.

No primeiro semestre do ano Vendeu cinco BYD (Acaba de se tornar a sétima maior marca do mundo em participação de mercado) e O mercado de ações perdeu metade do seu valor de mercado Desde janeiro.

É por isso que sonha com um grande relançamento: uma fábrica na Europa com um data center ao lado: porque é fundamental para o sucesso de uma boa tecnologia para carros operados de forma inteligente.

