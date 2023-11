A influência espanhola é forte, onde chegará?

O preço do azeite nas prateleiras dos supermercados atingiu os 7, até 8, euros por garrafa, e isso tem repercussões no consumo: segundo dados da Circana, empresa que analisa o comportamento do consumidor no grande retalho italiano, nos primeiros 10 meses e em 2023, as vendas caíram 11% (apenas 9% para o azeite virgem extra). perigo de Entre os aumentos adicionais está que poderá haver uma redução de 30% na produção a nível nacional. “Devido à escassez de petróleo, enfrentaremos um aumento acentuado dos preços”, disse o subsecretário de Agricultura, Soberania Alimentar e Florestas, Patricio La Pietra. É necessário salientar que o azeite é um alimento nutricionalmente excelente, pelo que é preferível gastar alguns euros extra para obter um produto com as melhores propriedades.”

Produção de petróleo diminui em Espanha A situação não é preocupante apenas em Itália: segundo dados recentemente divulgados pela Comissão Europeia, o consumo global de azeite também caiu 18% nos primeiros meses deste ano. Mas o agravamento da situação não se deve apenas à inflação, que afecta todas as tabelas de preços dos alimentos e não só. Os problemas começaram na Europa, em particular com o declínio do número demográfico Produção em Espanha devido à seca: com disponibilidade de água reduzida, Em poucos anos, o país passou de 1,8 milhão de toneladas na temporada 2018-2019 para apenas 663 mil toneladas na temporada 2022-2023. A produção global completa-se então com 241 mil toneladas produzidas em Itália, 240 mil toneladas na Grécia, 180 mil toneladas na Tunísia e 126 mil toneladas em Portugal.

Preços crescentes No entanto, a subida dos preços em Espanha começou ainda antes disso para aumentar o valor do seu petróleo. Segundo dados do Crea (Conselho de Pesquisa Agrícola e Análise Econômica Agrícola), o custo aumentou 240% em relação a dez anos atrás. A variação do valor espanhol também tem consequências no custo de produção em Itália, que aumentou 173% no mesmo período. Além disso, produtores e distribuidores queixam-se há anos da iniciativa dos grandes retalhistas de vender um produto de alta qualidade, como o azeite virgem extra, a um preço promocional ou com desconto. Este é um método que afetou negativamente as margens de lucro no longo prazo. Mas, como afirma o Diretor de Business Insights da Circana, Virgilio Romano, Al Dom 24 horas "As vendas promocionais aumentaram de 70 para 54% do total das vendas de petróleo, mas o mais importante é que, segundo os nossos dados, o volume de vendas promocionais nos primeiros dez meses do ano parou nos 69 milhões de euros, uma perda de 28 milhões face a ano passado." Mesmo período do ano passado.