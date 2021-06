Vírus Corona hoje. Biden: Vamos doar 25 milhões de doses da vacina

17:36

Disco retorna a San Marino, um evento para 3000

Depois de sofrer longos meses de restrições de emergência e restrições anti-Covid, o retorno à vida normal em San Marino também passa pela discoteca. Depois do turismo de vacinação, com doses garantidas para quem reserva no mínimo três noites e possibilidade de deixar a máscara para os cidadãos vacinados, pelo Decreto-Lei 97, de 1 de junho, o Titan está aberto aos turistas que não queiram desistir de dançar no pista de dança. Fá-lo com um primeiro evento que foi rebatizado de “Atmosphere in Play”, “Atmosphere” foi desenvolvido em colaboração com o grupo musical de Riccione, Club Giuseppe Cipriani e Tito Benton do “Moreto” em Jesolo, inaugurado no ano passado.

Sob a direção da Secretaria Geral de Turismo, que concedeu alvarás e patrocínios para 3.000 pessoas dançarem no sábado, 19 de junho, das 21h00 às 17h00, na área de eventos do Clube de Tiro San Marino. “O objetivo vai além do puro entretenimento – por exemplo, os organizadores – na verdade, pode ser um teste para demonstrar que os eventos podem ser organizados com segurança.” Somente aqueles que aparecem com uma máscara e podem mostrar um certificado de vacinação / recuperação da Covid- 19 terão permissão para entrar no evento ou, alternativamente, esfregaço negativo realizado nas 48 horas anteriores à admissão.

Também será necessário preencher um formulário de autocertificação para anexar aos certificados. A equipe está trabalhando na montagem de uma estação onde será possível fazer pesquisas diretamente no local, na área do estádio. Oito hotéis afiliados, obviamente em San Marino, enquanto os bilhetes só podem ser comprados online através do portal “Tickms.it”, onde uma lista de todas as farmácias afiliadas será fornecida para o swab.

Caso esteja nas redes sociais, também haverá um link para fazer o download da cópia exata do autocertificado que será enviado com o resultado do swab. A noite contará com a presença do superstar Sven Phat, jóquei e produtor musical alemão – três vezes vencedor do prêmio DJ – considerado um dos pioneiros do gênero e há mais de 30 anos um dos pioneiros do gênero. Principais nomes do cenário global da música eletrônica, com mais de 20 álbuns para contabilizar e compartilhar com os maiores clubes do planeta. Com ele se alternarão outras figuras importantes do setor, como Dana Roh, Idriss Di, Fabrizio Morezzi, Philip & Cole e Massimino Lipoli.

O fio vermelho, o mote que acompanhará o evento, os organizadores voltam a sublinhar as “raízes e asas”: sem algo o outro não pode existir, o passado desenha os limites para ver o futuro. Sven Vath cria raízes, música de asas. O resto vale a pena viver e vir apoiar uma iniciativa, teste com vontade de recomeçar e espero que seja um bom presságio para o futuro. ”

O futuro valendo-se do Titan, também pelo Decreto-Lei n.º 97, de 1 de junho, que prevê, entre outras coisas, a possibilidade de cidadãos da Pequena República que já tenham sido vacinados, portadores de cartão especial, ou que tenham certificado de recuperação emitida nos seis meses anteriores, e para quem puder certificar o número necessário de anticorpos, não use a máscara nem no exterior nem no interior mas para todos, a partir de 7 de junho, o uso da máscara apenas no exterior será “altamente recomendado”.