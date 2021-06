Escolha de comida e rosas, show de rosas de 3 dias de L’Aquila: o programa

Deixe o mundo saber CerasuloE a Rosas feitas em Abruzzo, que já conquistou, primeiro na Itália, a denominação de origem controlada, como a nova ponta de lança da Produção de vinho de AbruzzoE a Quinto na Itália por consistência, e com Mais de 15.300 empresas e mais de 33.000 hectares de vinhedos, um volante atípico para toda a economia regional, começando pelo setor de turismo.

É uma das metas que ele estabelece para si mesmo Seleção de alimentos e rosas pela CMB, A primeira edição do desafio organizado por Concours Mondial de BruxellesEm cooperação com Região de Abruzzo, que vai reunir de amanhã a domingo em L’Aquila, personalidades do mundo do vinho rosé e da gastronomia marcante, mas também vinhos premiados com grandes medalhas de ouro e medalhas de ouro Desde a primeira edição de Escolha do Rosé pelo CMB isso aconteceu Em março passado em Bruxelas.

45 juízes chegarão a Abruzzo, 12 deles são italianos, representando 20 países, como Holanda, Bélgica, França, Espanha, Portugal, Áustria, Inglaterra, Alemanha, Noruega, para citar alguns, com propagação europeia, mas apenas para problemas de mobilidade óbvios relacionados a emergências Covid-19, particularmente no que diz respeito a Ásia e Estados Unidos.

Uma oportunidade única para melhorar a qualidade do Cerasuolo, que é obtido a partir das uvas brancas das uvas tintas, que são produzidas na região. Acima de 6,3 milhões de litros por ano, 7% do produto engarrafado é vinho DOP Abruzzo, com a província de Chieti com mais da metade da quota, seguida por Pescara, Teramo e L’Aquila. A classificação Superiore representa cerca de 1,50% da produção total embalada.

Corrida, que é uma das primeiras corridas existentes após a emergência de Covid e, em qualquer caso, não está aberta ao público: você decidirá A comida rosa deste ano combina melhor, com alimentos e vinhos de Abruzzo como campeões. Prepare pratos no restaurante palácio papal Eles serão os jovens do Instituto de Hotelaria de L’Aquila. Oito prêmios, a fim de Pares com peixe cru e peixe cozidoqueijos, carnes curadas, carnes assadas, alimentos picantes e o melhor vinho rosé para aperitivos e sobremesas. A cerimônia de abertura está marcada para amanhã à tarde, no Del ‘Palace.monocicloA sede do conselho regional.

Será um desafio entre as Excelências que Abruzzo já conquistou, como explica o embaixador italiano Concours Mondial de Bruxelles, Carlo DogoNas horas em que os preparativos para o grande evento estão a todo vapor.

Escolha de comida e rosas, anúncios da iniciativa

“Descobrimos que os jurados tinham um grande desejo de vir e descobrir uma área que eles não conheciam. Eles não seriam capazes de provar على Só vinho cereja, que tem um grande potencial não revelado, mas também Produtos incomuns de Abruzzo, que será emparelhado com vinhos finos, para valorizar, e isso também contribuirá para a sua promoção – Ele afirma Longo -. Juízes, com jornalistas e convidados de importantes jornais mundiais, nos dias 5 e 6 de junho estará em turnê Produtores da regiãoQuando voltarem para casa, serão embaixadores no mundo de excelência que Abruzzo expressa. A vontade também era de compartilhar Alunos do Hospitality Institute, para dar-lhes a oportunidade de conhecer juízes internacionais. Eles farão o serviço de refeitório e no sexto dia com os professores nos permitirão vivenciar o privilégio gastronômico das combinações de comida e vinho ”..

Quem vai ganhar o título, como a melhor partida – Então Dogo aponta -, Terá grande divulgação e visibilidade a nível internacional. Normalmente, vencer uma competição é tão importante Aumento da rotatividade Conforme confirmado pelos dados das versões anteriores..

Você está bem ciente do potencial que ela possui Seleção de alimentos e flores pela CMBVice-presidente do Conselho Regional de Abruzzo e responsável pela agricultura, Emmanuel o tolo, Quem tanto queria este evento, que “É parte de um trabalho de relançamento de nossa economia, da qual o setor alimentício e vitivinícola é a espinha dorsal, para sair da crise provocada pela emergência provocada pelo vírus Corona – Explicação imprudente –. O vinho é um excelente meio de comunicação, permitindo divulgar a região e os seus atractivos turísticos. Também considero importante envolver os alunos do L’Aquila Hotel Institute, que terão a oportunidade de serem campeões num evento internacional, de elevado conteúdo pedagógico e profissional, que é outro elemento fundamental para a criação de um sistema competitivo de excelência no mundo”.

Entre os apoiadores da iniciativa junto com Câmaras de Comércio Gran Sasso d’Italia e Chieti-PescaraPresidente da Federação para a Proteção do Vinho de Abruzzo, Valentino de Campli كامب: Ele explica que “Cerasuolo ainda tem um consumo puramente regional, e é pouco conhecido no exterior, onde os vinhos rosados ​​franceses dominam. No entanto, a maioria dos críticos experientes já começou a apreciar este vinho, então os três dias em L’Aquila serão um importante oportunidade de promoção e penetração nos mercados de Novos “.

Escolhendo comida e flores para L’Aquila: o programa

Sexta-feira 4 de junho

(Conselho Regional – Via Michele Iacobucci, 4, 67100 L’Aquila AQ)

A abertura oficial da competição.

15h-20h: reuniões B2B entre empresas e compradores

Raw 17.30.00

Conheça “CERASUOLO, CHIARETTO, ROSATO: rosa italiana de uvas locais”

Escrito por Davide Acerra, Diretor e Diretor de Comunicações do Consortium for the

Proteção dos vinhos de Abruzzo (em italiano, com tradução simultânea para o inglês).

Raw 18.30.00

Reunião “Vinhos rosados ​​no passado, presente e futuro: principais desenvolvimentos técnicos e implicações no produto”

Curadoria de Gilles Masson e Nathalie Poulzagues, Diretor e Diretor de Projeto, respectivamente, do Centro de Pesquisa e Experimentação em Vinho Rosa na Provença (francês, com tradução em inglês).

minério 19,30,00

Apresentado por 13 produtores de vinho Abruzzo Rose vencedores de medalhas

Sábado 5 de junho

Abertura de sessões de degustação às cegas, onde os jurados terão que classificar os rótulos de acordo com sua natureza e capacidade de casar oito categorias específicas de pratos: aperitivo; peixe cru; peixe cozido; Carne curada; carne cozida, comida picante; Queijo. doce.

8,45,00 em bruto

Encontro Pontifício Maggioni “Tendências mundiais do vinho: A chance de rosa”

Escrito por Pierpaolo Benco, Consultor de Marketing de Vinho e Alimentos da Affinamenti e Diretor Nacional da Wine Intelligence (inglês) na Itália.

Domingo 6 de junho

O concurso começa com uma espécie de tête-à-tête, em que se decidirá qual vinho rosa será o melhor para cada categoria alimentar e, assim, a bandeira rosa que ganhará um dos oito prémios Food & Rosé Selection previstos na concorrência.

8h45 – Palácio Papal

Encontro “Novos Horizontes para o Engarrafamento e Marketing de Vinho Rosé”

Patrocinado por Kateřina Slezáková e Gaia Gottardo, Diretora de Marketing, respectivamente, dos distribuidores Vinolok e Vinolok da Amorim Cork Italia SpA (Língua Inglesa).

Seleção Gli otto Trofei Food & Rosé da CMB:

1. Melhor vinho rosa como aperitivo;

2. O melhor vinho rosa para peixe cru.

3. O melhor vinho rosa para peixes cozidos.

4. Melhor vinho rosa para carnes curadas.

5. Melhor vinho rosa para carne cozida.

6. Melhor vinho rosa para comida picante.

7. O melhor vinho rosa para queijo.

8. Melhor vinho rosado para a sobremesa.

Todos os eventos programados são reservados e não abertos ao público devido a medidas antivírus em vigor.