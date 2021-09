A Amazon está aumentando as taxas de inscrição para sua divisão de logística em 8%. Em março passado, toda a greve da cadeia de abastecimento

A luta compensa, no caso da Amazon, 8%. É o aumento decidido pelo grupo no salário de entrada dos colaboradores da rede logística. A partir de outubro próximo, graças aos aumentos salariais que fazem parte da revisão salarial regular da Amazon, o salário inicial aumentará, portanto, de um total de € 1.550 por mês para Total 1680 euros. o novo salário de entrada É, portanto, 8% superior aos padrões estabelecidos pelo Contrato Nacional de Transporte e Logística. “Sempre trabalhamos para ser a empresa mais orientada para o cliente do mundo, mas não só. Também queremos ser o melhor empregador e o lugar mais seguro para trabalhar” Stefano PeregoVice-presidente de Operações da Amazon Europa.

No último dia 22 de março ocorreu batida Que incluiu, pela primeira vez, toda a cadeia logística de entrega das embalagens do grupo. Foi também graças a essa mobilização que o grupo, tradicionalmente resistente às organizações sindicais, adotou uma postura mais branda e dialógica com os sindicatos. O grupo Amazon, que vale US $ 1,7 trilhão na bolsa hoje, se beneficiou de um Forte aumento de receita E também graças ao fechamento de estabelecimentos comerciais normais durante as fases mais perigosas da epidemia. Em 2020, as receitas do grupo Aumento de 38% Isso equivale a US $ 386 bilhões (327 bilhões de euros).