Férias em risco para 250 mil passageiros. Companhias aéreas de baixo custo atacadas no sábado

As férias estão em risco para cerca de 250 mil veranistas. Lufthansa Outros 2.200 voos serão cancelados nos meses de verão devido à falta de pessoal devido ao Covid. A decisão causou grande descontentamento, especialmente na Alemanha: estima-se que cerca de 250 mil turistas serão afetados pela decisão da companhia aérea nacional. O BIld escreveu que os cancelamentos dizem respeito a voos domésticos e em rotas europeias. Embora não esteja relacionado a viagens transcontinentais. Há duas semanas, a Lufthansa anunciou o cancelamento de 900 voos no fim de semana de julho.

Os pilotos e comissários de bordo das companhias aéreas de baixo custo voltaram a cruzar os braços. Após a greve de 8 de junho, as tripulações Ryan AirE a easyJet E a Volutia Eles estarão de folga novamente no sábado, 25 de junho, por 24 horas. Visite também Malta Air e CrewLink, que sempre são atraídos para a órbita do gigante irlandês.

Um novo protesto “se tornou necessário” diante da “persistência de condições inaceitáveis ​​em que pilotos e comissários de bordo são obrigados a trabalhar”, criticou a disposição dos sindicatos de iniciar o verão “quente” para as companhias aéreas de baixo custo com mais uma mobilização. . Para Ryanair, Malta Air e Crewlink, a paralisação é coordenada a nível europeu e “trabalhadores italianos fazem greve para exigir contratos de trabalho em conformidade com os salários mínimos estipulados no Acordo Coletivo Nacional para o setor, conforme exigido pela lei italiana”. Filt CGIL e Uiltrasporti. Mas eles também estão em greve para eliminar os cortes salariais e a escassez de “água e comida para a tripulação”, muitas vezes “incapaz de sair do avião mesmo por 14 horas consecutivas”.

Pilotos e comissários de bordo baseados na Espanha (24, 25, 26 e 30 de junho e 1 e 2 de julho), Portugal (24, 25 e 26 de junho), França (25 e 26 de junho) e Bélgica também estarão ausentes. 24, 25 e 26 de junho) e espera-se a interrupção das comunicações operadas pelo Grupo Ryanair.

Quanto à EasyJet, “a luta continua a protestar contra a supressão dos direitos dos trabalhadores que culminou em despedimentos injustificados, e contra a falta de rigidez operacional e a completa deterioração das relações laborais”, segundo a Oiltrasporte. Enquanto na Volutia “continua o protesto contra a atitude empresarial que lesa os direitos dos trabalhadores devido ao não reajuste do salário mínimo – diz o sindicato – e pelas inúmeras medidas unilaterais com novos cortes salariais justificados por espúrios acordos individuais e voluntários”.

Ryanair: Na Itália não esperamos nenhum inconveniente devido à greve

Ryanair não espera muitos transtornos no dia da greve de sábado: “Está sendo organizado por sindicatos que não têm representação Ryanair – disse o country manager Mauro Bolla em Cagliari por 15 anos da base de baixo custo – agora vamos ver quantas adesões existem será mesmo aqueles que não têm sindicato para pertencer. Um plano de contingência? Sempre pensamos na melhor situação, não na pior. Devemos ter em mente que isso se refere à situação da Itália, mas a greve também é europeia .”

O otimismo também decorre da adesão às greves anteriores: “Nenhum comissário de bordo ou tripulante participou da greve de 8 de junho – acrescentou – todos os cancelamentos estão ligados à greve dos controladores de tráfego aéreo. Até agora, a Ryanair negociou um contrato de trabalho com os sindicatos mais representativos. Sindicatos que não farão greve no sábado.”