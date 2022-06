Eles roubam nosso dinheiro debaixo de nossos narizes

Um golpe que recentemente aterrorizou milhões de cidadãos. As situações são incríveis.

Há anos, na verdade, temos que Leia diariamente sobre os golpes surpreendentes contra cidadãos desavisados. A web sempre mantém alta tensão com Tipos de truques O que de alguma forma pode trair qualquer sentimento bom pelas vítimas que muitas vezes ignoram meticulosamente qualquer tipo de perigo. A situação deixa você atordoado, lógico como é.

em um caso específico Na web, estamos cientes do fato de que existem muitos tipos de golpes que são organizados periodicamente por invasores de plantão para tentar roubar de vítimas inocentes, informação pessoal E ainda por cima todo esse dinheiro. As técnicas, como mencionado, são inúmeras. A variedade de abordagens que os golpistas adotam faz com que os usuários se sintam desconfortáveis, cientes do fato de que eles têm mais pontos descobertos e descobertos. Absolutamente claro.

As últimas semanas viram a sua formação Um golpe específico claramente aterrorizou os usuários que sobreviveram ao golpe. Estamos a falar de terrorismo, é claro, porque neste caso assistimos a uma inexorável secagem das contas correntes de milhares de cidadãos e clientes da Poste Italiane. O que aconteceu é bobagemconforme comprovam as inúmeras denúncias recebidas no escritório da Confconsumatori em Massa Carrara. No caso citado, estamos falando de grandes Problemas de aritmética Subtraído das contas correntes dos clientes Poste Italiane.

Golpe de conta corrente: é assim que o golpe em questão acontece

Clientes Poste Italiane Todos os que recorreram ao respetivo balcão da Confconsumatori reportaram o mesmo tipo de fraude. Um telefonema foi recebido do suposto operador da Poste Italiane que informou ter recebido um novo cartão de caixa eletrônico. O operador virtual está ciente de todas as informações Em relação ao cliente, este levou a uma confiança quase cega. A decepção nos detalhes toma forma Justo naquele momento.

Especificamente, para lidar com os casos apresentados Pelos mesmos clientes fraudulentos, que depois se dirigiram aos vários escritórios da Poste Italiane para obter esclarecimentos sobre o assunto, neste momento é o advogado Francesca Galonida Confconsumatori, que afirmou: “São casos muito graves de responsabilidade e negligência grave, porque terceiros foram autorizados a obter dados pessoais sensíveis dos titulares de contas Poste. Permitir pessoas anônimas Poder contactar directamente as pessoas, enganando-as, deve-se ao facto de novas ATMs terem entrado na posse de terceiros que conseguiram realizar operações fraudulentas com elas. Por fim, o fato de Operações únicas realizadas São grandes somas sem cheques devidos e exigidas por lei.”

Clientes Poste Italiane Pediram explicações aos vários ramos mas certamente não obtiveram as respostas que tinham imaginado. Não há explicação sobre por que essas ligações foram feitas e como os bandidos conseguiram usar certas informações. as respostas Então eles não vieram E neste momento, os cidadãos que perderam até 15 ou 20 mil euros estão prontos para se mudar. As retiradas são feitas imediatamente após as partes do caixa eletrônico tomarem posse dele De clientes fraudulentosFoi isso que os golpistas fizeram. Tente ganhar o máximo de dinheiro possível.