Os números (ruins) da França estão a caminho das urnas

Truenumbers O compromisso diário com a coluna é editado pelo portal www.truenumbers.ito site de divulgação de jornalismo de dados mais importante da Itália, fundado por Marco Cubanci. Uma coluna útil para saber mais, para saber mais, para satisfazer todas as curiosidades, mas sempre com a precisão que só os números podem proporcionar. Para ler todos os artigos na coluna Truenumbers no Key4biz Clique aqui.

Crescimento abaixo da média, desaceleração das exportações, pouco crescimento do emprego, confiança chegando ao fundo do poço

Emmanuel Marcon e Marie Le Pen vão às urnas na França em 24 de abril. As sondagens ainda não o deram, apesar de o atual presidente da República Francesa ter conseguido na primeira volta uma vantagem de cerca de 5 pontos percentuais sobre o seu adversário da direita. Quem vai ganhar a votação e quem vai ascender ao Eliseu? No entanto, ele encontrará a França em crisePorque o verdadeiro paciente na Europa não é a Itália. Apenas olhe para os números. aqui estão eles

Vamos ao boletim de voto com a França em crise

O gráfico acima mostra previsão de crescimento Um dos países europeus mais importantes em 2022, segundo as estimativas de inverno, ou seja, as últimas divulgadas pela Comissão Europeia. Como você pode ver, a economia francesa aprecia expansão de 3,8%abaixo da média da zona do euro, mas também menos que a Itália (+4,3%). Estes números estão muito longe do espanhol + 5,5% mas também do português + 5,3%. A posição da França e do nosso país neste arranjo é algo novo. De fato, nos últimos anos, Paris se mostrou um aluno tão posterior que não se destaca porque há mais do que o burro, e neste caso o aluno do burro sempre foi a Itália. No entanto, hoje ele é pior do que nós, pelo menos até uma revisão dessas previsões à luz da guerra na Ucrânia. Mas não são os únicos dados negativos que explicam a crise na França: se você pegar praticamente qualquer indicador econômico, descobrirá que Paris sempre caiu para os últimos lugares.

Crescimento do PIB francês de 2014 até hoje

Também o vemos abaixo no crescimento acumulado do PIB, gráfico abaixo, entre 2014 e hoje.

De acordo com os dados do Eurostat, nos últimos sete anos, enquanto a Suécia cresceu 15,7%, os Países Baixos 13,1%, a Espanha 7,8%, a França está em penúltimo lugar, a par da Alemanha, com +6,9%. “Salvamos” apenas +2,1% da miserável Itália, que mais sofreu com a epidemia, mas teve uma tendência de desaceleração na economia mesmo antes. As consequências podem ser observadas para a taxa de desemprego, que, como veremos a seguir, sempre foi inferior ou muito semelhante à taxa da zona do euro, embora com pequenas oscilações. Não diminuiu muito nas fases de crescimento, nem aumentou muito em períodos de crise, graças ou por causa da presença de grandes empresas e da inércia do mercado de trabalho.

No entanto, o último trimestre para o qual há dados disponíveis, o terceiro de 2021, mostra uma clara diferença entre o valor francês e o valor da zona euro, sendo o primeiro 0,6% superior. Aqui estão os números.

Esta é uma lacuna que se aproxima do que se viu em 2018 e 2019, antes da pandemia, quando a situação do emprego na Europa melhorou Foi mais lento que a média na França, como mostra o infográfico. A recuperação da crise do euro foi mais forte em outros países e, enquanto em alguns países, como Grécia ou Espanha, houve um colapso O desemprego, em outros lugares continuou a declinar, por exemplo na Alemanha, enquanto a França permaneceu estagnada. Ainda mais firme que a Itália.

Agora vamos ver os dados sobre crescimento do emprego Entre o início de 2014 e 2020.

isto também A França vem em seguida, com um magro +1,9%, Entre esses países, apenas a Itália foi pior, devido ao Covid, com -1,3%. O aumento em Espanha é de 3,9%, em Portugal 5,1% e na Suécia 8,3%.

O boletim de voto vai falar sobre as autoridades fiscais na França

Entre as razões para o mau desempenho estão os impostos excessivos. A carga tributária média para um único funcionário com renda individual média e, portanto, incluindo as contribuições pagas pelo empregador, é de 46,6%, superior à renda italiana. É claro que os países mais desenvolvidos, Bélgica, Áustria e Alemanha, têm uma carga tributária maior, mas a maioria dos principais países da OCDE torna os impostos menos pesados ​​para o trabalhador que tem vantagens claras sobre a renda per capita. Em alguns casos até menos de 40%, até 19,1% na Nova Zelândia, como mostra o gráfico abaixo.

Não é apenas uma questão de impostos, mas também há investimentos. Escusado será dizer que a França ainda está em penúltimo lugar, pelo menos na Europa. Como podemos ver no gráfico abaixo, entre 2013 e 2020, os investimentos cresceram 26,5%, o que não leva em conta que o aumento em Portugal foi de 55,8% e em Espanha 38,1%. Apenas a Itália é a pior com +18,4%.

Além disso (fato que explica não só a crise na França, mas também porque Macron é tão impopular em casa) os franceses não parecem nada confiantes sobre o futuro. Na última pesquisa europeia, o balanço entre opiniões positivas e negativas sobre a economia como um todo foi mais negativo do que a média da zona do euro, como podemos ver no gráfico abaixo: -30% vs. -20%.

Como podemos ver, os mais otimistas, com pontuação de 82%, são os suecos. A desconfiança dos franceses em relação ao futuro também pode ter afetado propensão a casar.

A França também está em crise nas exportações

Além do clima predominante, também influenciado pela política, há problemas estruturais que explicam a crise na França. É um exemplo disso Dupla exportação. Abaixo vemos como, em comparação com os dados de 2012, houve progresso nas exportações em todos os lugares, até +20,4% na Itália em 2021, superado pela Espanha +24,3%, mas melhor que +15. 7% alemão.

França O desempenho foi bem pior, com as exportações crescendo apenas 15,3%. Como prova de menor dinamismo, poderia hipotecar o futuro do país. Também porque a França já está entre as campeãs mundiais em gastos públicos.

Os dados referem-se a: 2013-2021

Fonte: OCDE, Comissão da União Europeia, Eurostat