O maior trader do mundo está desistindo

para mim Bloomberg, O Vitol Group, maior trader de petróleo do mundo, fechará as negociações de petróleo russo no segundo trimestre e interromperá todas as negociações até o final do ano. Isso ocorre depois que o governo ucraniano pediu aos maiores comerciantes de energia do mundo que parassem de gerenciar produtos energéticos russos.

Um porta-voz da Vitol disse que o comércio de petróleo bruto russo “diminuirá significativamente no segundo trimestre, à medida que os compromissos contratuais existentes diminuirem”. O porta-voz acrescentou que o comércio de todos os produtos brutos será interrompido “até o final de 2022”.

O anúncio da Vitol ocorre depois que Oleg Ustenko, consultor econômico do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, escreveu uma carta à trading de commodities com sede em Genebra, juntamente com outras empresas, incluindo Trafigura, Glencore e Gunvor, no final de março pedindo uma suspensão imediata. Para o comércio com a Rússia, a receita de exportação ajuda a financiar a máquina de guerra russa.

“O fato é que os comerciantes estão trabalhando e ajudando a Rússia a conseguir esse dinheiro sangrento”, disse Ostenko recentemente. para FT. “Esta rodada de recursos financia crimes de guerra e genocídio contra cidadãos ucranianos.”

Dados do Grupo de Especialistas Bruegel e do Instituto Internacional de Finanças estimam que as exportações russas de petróleo bruto e gás natural para a Europa economizam US$ 850 milhões por dia para Moscou.

O petróleo e o gás russos não são diretamente afetados pelas sanções impostas pela União Européia à Rússia por sua invasão da Ucrânia, mas há dificuldades crescentes em comprá-los. Nos Estados Unidos, o governo Biden proibiu a compra de produtos energéticos russos e está pressionando fortemente a Europa para se juntar a eles. No entanto, as refinarias na Índia e na China continuam comprando produtos petrolíferos russos e com grandes descontos.

As empresas comerciais geralmente têm contratos de longo prazo ou pagos com produtores, como a russa Rosneft PJSC, para comprar uma certa quantidade de petróleo a cada mês. A Glencore e a Trafigura disseram na semana passada que honrariam seus acordos de longo prazo. A Glencore disse que não expandiria suas operações comerciais com a Rússia, enquanto a Trafigura disse que reduziu os volumes de petróleo russo.

Desde o início da guerra até o final de março (pouco mais de um mês), Vitol, Glencore, Trafigura e Gunvor descarregaram 33 petroleiros russos, segundo dados da Refinitiv da Global Witness.

Enquanto isso, BP Plc, Shell Plc e Exxon Mobil Corp. venderam suas participações nos ativos de energia da Rússia.

Apenas o mundo ocidental se distanciou do petróleo russo quando a China começou a trocar o yuan por carvão e petróleo russos. Moscou também está estudando um sistema de pagamento em rupias para os comerciantes de petróleo indianos. Poderia ser o nascimento de uma nova ordem econômica



Graças ao nosso canal Telegram, você pode ficar atualizado com novos artigos de cenários econômicos. ⇒ registro imediatamente ⇐