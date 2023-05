“Berardi é a nossa bandeira. Scamaka? Uma oportunidade para os clubes italianos”

Finalmente, a piada se tornou realidade. o Barry Ele corre o risco de complicar o caminho para chegar a uma final eliminatórias para Series Belegível para atualização ligaO primeiro capítulo das meias-finais das referidas eliminatórias perdeu Druso contra o Sodterol. A rede foi suficiente veículos robóticos Aos 92 minutos para desequilibrar uma partida um tanto carente de conteúdo técnico significativo, cujo teor está resumido a seguir.

Barry e Souderol atacam as defesas adversárias

A primeira metade vê imediatamente um Sodterol Principalmente na bola. Os anfitriões estão jogando Barry, mas assim que eles insinuam pressão, eles estão ganhando terreno. No dia 3 do jogo é apertado Para tentar jogar a acusação: o meio-campista domina Benedetti sem falta, e dele “arrebata” a bola. Este último entrou no ritmo, que culminou em desvio de escanteio na excelente saída defensiva de Di Cesar. Da parte deles, eu vermelho e branco Eles se aproximaram do jogo e concordaram em segurar a bola na mão sem acelerar. A consciência da importância do empate acalma a vontade de ataque de Barry, que, no entanto, procura explorar os poucos espaços, que a vigilante fase defensiva do Tirol do Sul. Com um curso de 11 minutos jogo para dois entre Esposito E Antonucci Abre caminho para o número 7 Paris. O atacante corre com o pé em direção ao gol de Bolozzi, acertando um chute que mais parece um passe facilmente defendido.

Shdira sacode a partida

Essas duas imagens representam simbolicamente a tensão reinante no gramado Druso. As duas equipes não querem errar, pois sabem que mesmo uma pequena vantagem pode ser decisiva na economia dos dois desafios. Por esse motivo, as duas equipes não deixam slots jogáveis. Porém, no canto da partida, é Barry quem tem a oportunidade de rematar; A ação de contra-ataque, organizada em 33. De Cesar arma a bola de Esposito e corre em sequência. O número 9 do Galo vai avançando pelas ruas centrais, só que, depois disso, percebendo que Shadira à sua esquerda. O atacante é sacado e sinaliza Corto de posição diagonal com um drible para a devolução. A virada à direita não surtiu o efeito desejado e Poluzzi pegou a bola. Esta é a melhor chance para um primeiro tempo um tanto indiferente.

Barry, gerenciamento de desenho e a possibilidade do “big shot”

o a outra metade Começa semelhante à primeira parte da corrida. As ideias são poucas e muito poucas das ideias que caracterizam o percurso não são devidamente exploradas. inscrito nesta categoria punição para Esposito. Seu chute, que parece inexpressivo, é desviado por Vicari, que levanta a faixa final, levantando-a por cima do travessão. Barry é astuto, mas da forma mais rápida que consegue, arrisca-se a ter efeitos positivos depois de uma hora a jogar sem sequer ter de lançar. pouco tempo de jogo, mielo Ele entra no jogo e desfere um passe profundo, que recompensa Dorval por correr para a direita. A corrida feita permite ao lateral chegar a tempo com a bola que serve no coração da área. lá espreita Shadira, que fica entre Corto e Zaro. para ele PalmaPorém, perdeu no canto esquerdo do gol, defendido por Polotsi. o da Puglia Eles parecem estar no controle total da partida. Mas um quarto de hora depois do final, ele corre sério risco de desistir.

SÜDTIROL nocauteia GUSCO e marca na final

Com a hora de brincar chegando, veículos robóticos Ele pressiona o pé no acelerador: da esquerda, A. coloca passar em direção à cabeça Odogwu; lá Banco Da edição 90 vermelho branco Confunde Mazzotta e Vicari, que criam um corredor atraente para Matzuki. O atacante recebe a bola No auge dos pênaltis e chutes rápidos: Sua conclusão, no entanto, é muito angular e se perde no fundo, felizmente para da Puglia. O 0-0 final parece estar escrito, mas o Südtirol é uma equipa que se levanta nos últimos minutos. lá Regina Não é a única equipe que tem que desistir sob os golpes de um calouro, que nunca é manso, nocauteando também Barry. Uma boa mistura entre Celli e o novato Larrivey inclui outro substituto, Casiraghi. O homem que gastou calabresaEle inicia um cruzamento de pé direito do setor esquerdo. Esta ação é equivalente à entrada forçada de ar do veículos robóticos. Figura 18 Tirol do Sul É dominado por Mazzotta e, por um desenvolvimento destruidorbate incansavelmente em Caprile.

Ele encerra esse gesto artístico corresponder afiliado Druso, que premia a organização, o rigor defensivo e o sarcasmo dos anfitriões. Estes, por enquanto, terão uma difícil tarefa pela frente: manter o recurso intacto durante uma comparação São Nicolauo que deve se tornar um fator para Barry galo Eles perderam o Capítulo 1 das semifinais eliminatórias. A conquista final é válida para aterrissá-la ligaEntão está subindo. No entanto, os comandados de Mignani não devem se desesperar: aliás, bastará marcar apenas um gol na competição de sexta-feira para chegar ao último capítulo deste fortíssimo jogo. pós-temporada.

Fonte da foto da capa: perfil do Facebook do SSC Bari