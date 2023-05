Teste de estrada e análises do novo Kia Xceed 2023, uma combinação vencedora de crossover, utilitário e compacto

uma oferta Gama Ceed da Kiaque já inclui o sedã cinco portas, o esportivo e as versões continuarse expande com a introdução do Kia XCeed: um crossover de tamanho médio com tração dianteira e 440 cm de comprimento.

Em comparação com carros semelhantes, o XCeed se destacaAltura inferior é de cerca de 10 cm Caracteriza-se pelas suas linhas esguias e desportivas. O preço a pagar é a menor capacidade do porta-malas do carro do que muitos de seus concorrentes: 426 litros com todos os cinco assentos ocupados é um valor decente. Para ver melhor:

Teste de estrada Kia Exceed 2023

Comentários do novo modelo Kia Exceed 2023

Teste de estrada Kia Exceed 2023

Kia XCeed é uma opção interessante para quem quer Cruzamentos de tamanho médio O que se destaca de outros modelos do mesmo segmento de mercado. As suas linhas esguias, com um tejadilho cerca de 10 cm mais baixo do que os automóveis semelhantes, conferem O novo Kia XCeed visual esportivo. Embora esteja disponível apenas com tração dianteira, sua distância ao solo de 18 cm favorece a mobilidade em terrenos acidentados e em neve profunda.

Na estrada, o Kia XCeed oferece Bom nível de conforto E não decepciona em termos de agilidade. É fácil de conduzir e o seu feedback honesto deixa o condutor instantaneamente à vontade. A cabine foi cuidadosamente projetada e oferece um ambiente espaçoso e acolhedor. Pode ser equipado com o moderno sistema multimídia Uvo Connect e painel de instrumentos digital. Não dá para reclamar da capacidade do porta-malas, embora existam concorrentes que oferecem mais espaço.

lá equipamento padrão de Kia Exceed 2023 É mais do que uma doença. O desempenho é bom e ganha vida com os motores a gasolina T-GDi de 1,6 litros e 1,5 litros. Se o custo é o foco principal, as versões de 1,0 litro GLP são imbatíveis.

Comentários do novo modelo Kia Exceed 2023

O Kia XCeed 2023 oferece um visual acolhedor e Isolamento acústico eficazO que o protege do ruído externo e das irregularidades da estrada. Possui um equipamento padrão interessante, que inclui muitos recursos e tecnologias. A linha da carroceria tem uma dinâmica incomum para um crossover, conferindo-lhe uma estética diferenciada. O preço inicial é de 27.000 euros.

o volume do tronco O Kia XCeed 2023 não atinge altos níveis de capacidade em comparação com outros carros de sua categoria. Os bolsos das portas são compactos e fornecem espaço de transporte limitado. A forma cônica de um carro, embora proporcione uma estética aerodinâmica, também pode impedir a visibilidade traseira.

Alternativas de equipamentos Kia XCeed Oferece rodas de liga leve de 18 polegadas com um novo design que se adaptam a pneus 235/45. A traseira do carro foi atualizada para incluir um novo difusor, que apresenta uma grade preta brilhante e um design de escapamento diferente. lá Versão GT Line Possui um design especial que inclui detalhes esportivos, como frisos cromados escuros, rodas de liga leve de 18 polegadas, soleiras pintadas na cor da carroceria, trilhos do teto em preto brilhante e capas dos retrovisores em preto.