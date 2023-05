Borsa Italiana, Comentário da audiência de 29 de maio de 2023

A Bolsa de Valores de Londres e Wall Street estarão fechadas hoje devido aos feriados. Os mercados do setor bancário não têm direção: as ações da Intesa Sanpaolo estão no vermelho, as ações da Banca MPS estão em alta

Os principais índices da Bolsa Italiana e um recorde dos principais centros financeiros europeus diferenças parciais Na primeira sessão da semana. Wall Street e a Bolsa de Valores de Londres estarão fechadas hoje devido aos feriados. às 14h15 FTSEMib Caiu 0,53%, para 26.571 pontos, depois de ter oscilado entre o nível mais baixo, com 26.534 pontos, e o mais alto, com 26.881 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália Todas as Ações caiu 0,54%. Desempenho negativo também para Chapéu médio da FTSE Italia (-0,57%) e l Estrela do FTSE Itália (-0,72%). o bitcoins Estava perto dos $28.000 (cerca de 26.000 euros). o Spread BTP-Bund Voltou a 185 pontos, confirmando que o retorno da BTP para 10 anos é inferior a 4,3%. EU’euro Ele oscila entre US$ 1,07 e US$ 1,075. Sem orientação eu Ações de bancos. Intesa São Paulo perde mais de 1 ponto percentual (-1,36% para 2,2145€). Pelas comunicações da Consob, soubemos que a partir de 19 de maio o grupo Goldman Sachs foi certificado com uma participação total de 5,97% do capital da empresa liderada por Carlo Messina. Também em vermelho Banco BPM (-1,83%). Em ascensão, porém, o Monte dei Paschi di Siena (+1,48% para 2,127 euros).



