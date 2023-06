Por que a França e a Alemanha bateram no balcão no campo da energia

Compartilhar no Twitter Poste no Facebook Postar no LinkedIn Compartilhe pelo Whatsapp Compartilhar por e-mail

Os ministros da energia da UE reuniram-se no Luxemburgo para aprovar a Reforma do Mercado de Eletricidade (EMD, Electricity Market Design). Mas o que deveria ser uma reunião geralmente monótona se transformou em um rodeio antes mesmo de começar.

A Proposta de Regulamento 2023/0077 (COD) deverá, no seu desígnio, tentar resolver alguns dos problemas ocorridos no ano passado, quando a volatilidade de curto prazo do preço do gás se alastrou para as contas das empresas e das famílias, provocando catástrofes de que todos se lembrarão. A ideia, no papel, é dar mais informação e mais escolha aos consumidores, aumentar a estabilidade de preços incentivando a exigência de contratos de longo prazo e estimular o investimento em renováveis.

A discussão foi longa no início, depois se transformou em um confronto aberto e finalmente terminou com um adiamento para continuar a discussão no próximo Coreper, ou seja, em nível de embaixador. Resumindo, nada foi feito. Três tópicos de discórdia foram: a aplicação de Contratos por Diferença (CFDs) e a manutenção de contratos capacidade de pagamento Para usinas a carvão, a receita máxima está abaixo do marginal.

Nós explicamos.

O que são Contratos por Diferença?

CFDs são contratos de longo prazo para grandes volumes entre produtores de energia e empresas de vendas ou grandes clientes consumidores. O preço que é comparado com o mercado à vista é determinado diariamente e as diferenças monetárias são trocadas entre a taxa fixa contratual e a taxa à vista. No regulamento proposto, os produtores afectados pelo mecanismo seriam as novas centrais renováveis, enquanto o comprador seria o Estado-membro, que através da compra de energia a um preço fixo reconhece o subsídio directo do produtor (na verdade trata-se de um incentivo). Os spreads positivos arrecadados pelo estado devem ser redistribuídos aos consumidores.

E a França gostaria, com alguma insolência, que esse mecanismo fosse estendido também às usinas nucleares existentes. A Alemanha se opõe veementemente, assim como seus satélites, pois isso desencorajaria o investimento em energias renováveis. A França rejeitou veementemente a proposta de mediação, que considerava apenas novos investimentos nucleares.

O que é capacidade de pagamento

Passando para o segundo tópico, arquivo capacidade de pagamento As usinas movidas a carvão permitem que sejam pagas para permanecerem prontas para produção a qualquer momento, caso seja necessário que o gestor da rede evite um apagão. A Suécia, que estava ao serviço do presidente da UE há mais alguns dias, fez uma proposta de última hora a favor do alargamento dos apoios associados a este mecanismo. Naturalmente, a Polônia apóia isso, mas é imediatamente recebida com uma retumbante rejeição da Alemanha. Este último, junto com seus aliados de longa data, rejeitou a ideia porque é “incompatível com as metas de proteção climática da UE”, disse o ministro da Economia e Clima, Robert Habeck, a repórteres antes do início da reunião. A França, que está interessada em CFDs nucleares, apóia taticamente a posição da Polônia no carvão.

Limite de receita renovável

Finalmente, Portugal e Espanha gostariam de introduzir um limite estrutural nas receitas das renováveis ​​caso os preços subam para além de um determinado nível, para evitar margens adicionais e baixar o preço médio do sistema. Um mecanismo semelhante já existe na Itália há mais de um ano, mas o novo regulamento o estenderá a toda a federação. Parece que pouco se falou sobre este assunto, visto que os outros dois assuntos são de maior significado.

acordo de que não há

Ao final de um longo dia de discussões, rostos sombrios e reconhecimento de profundas divisões. Existe um acordo por texto que se refere aos direitos do consumidor, mas não aos CFDs ou à capacidade paga pelo carvão.

Na sexta-feira passada, o Coreper deu luz verde a outra parte do Green Deal, a Nova Diretiva sobre Fontes Renováveis ​​(RED III). O acordo prevê chegar ao ano de 2030 com uma participação de 42,5% de energia renovável em relação ao consumo final total de eletricidade. Outro objetivo “ambicioso” foi adicionado à coleção. A aprovação da diretiva foi bloqueada pela França, que exigia que o hidrogênio produzido a partir de fontes nucleares fosse considerado como tendo baixas emissões de CO2, a par do produzido a partir de fontes renováveis. A linha vermelha traçada pela França gerou discussões e descontentamento, até que apenas na sexta-feira a Comissão emitiu um comunicado “reconhecendo que outras fontes de energia sem combustíveis fósseis, além das energias renováveis, contribuem para alcançar a neutralidade climática, membros que optam por confiar nessas fontes.” Uma frase involuntária fornece energia nuclear sem mencioná-la e satisfez a França.

O Tribunal de Contas Europeu espera que as baterias funcionem mal

Enquanto isso, o Tribunal de Contas Europeu divulgou um estudo mostrando que a prontidão europeia para baterias corre o risco de um rápido fracasso, dada a dependência européia do exterior para muitos materiais importantes, que são indispensáveis ​​para essas tecnologias. Mesmo os contadores cinzentos baseados em Luxemburgo notaram a falta de fôlego da política industrial europeia. Veremos se alguém em Bruxelas anuncia realismo.