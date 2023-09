CDP participa na Semana Europeia da Mobilidade

A Cassa Depositi e Prestiti está comprometida em Semana Europeia da Mobilidade Foi promovido pela Comissão Europeia de 16 a 22 de setembro e que este ano se centra no tema da mobilidade pública sustentável. Esta iniciativa representa uma oportunidade para sublinhar o compromisso do CDP na promoção da mobilidade sustentável entre os colaboradores e, no âmbito das atividades de financiamento, em benefício das empresas e da administração pública.

A participação na 20.ª edição da Semana Europeia da Mobilidade insere-se no amplo quadro de iniciativas a favor do desenvolvimento da mobilidade urbana sustentável e dos transportes públicos locais que viu 144 milhões mobilizados em 2022 (dos quais 14 milhões no apoio à mobilidade por bicicleta). Em 2022) atribuído a 83 organismos públicos e 6 empresas. Além disso, desde 2020, o CDP tem apoiado a administração pública com atividades de assessoria, com um investimento total de 7,6 mil milhões, dos quais cerca de 5,5 mil milhões foram investidos em 2022.

Entre as diversas operações realizadas entre 2022 e 2023, destacam-se as seguintes:

Eficiência sustentável dos meios da empresa Empresa de transporte público da Emília-Romanha TPER . Toda a frota de autocarros será renovada com veículos de baixas emissões e serão criadas as infraestruturas relevantes para carregamento elétrico e de hidrogénio.

Finanças A Doferco Energia Spa Expandir a rede nacional de postos de carregamento ultrarrápido para veículos elétricos, acrescentando cerca de 1.800 novos pontos de carregamento localizados nomeadamente nas regiões do centro e norte de Itália, com o objetivo de promover a transição energética;

Concordar com Rodovias da Itália e Eni para Descarbonizando a rede rodoviária italiana Através de iniciativas de mobilidade sustentável, como a instalação de parques fotovoltaicos e postos de carregamento elétrico nas autoestradas, criando comunidades energéticas para incentivar o autoconsumo coletivo e iniciativas de economia circular, como a conversão de pneus usados ​​em produtos sustentáveis;

Alcance o que vem a seguir 2.000 pontos de carregamento "ultra-rápidos". para veículos eléctricos em Itália, Espanha, França, Áustria, Alemanha, Portugal, Eslovénia e Grécia, para criar uma das maiores redes de carregamento de alta velocidade na Europa até 2025 com financiamento Empresa B-Carga Em cooperação com o Banco Europeu de Investimento (BEI);

Financiamento para Município de Alba Adriática Para redesenvolvimento e modernização Caminho para bicicletas e pedestres A Orla Marconi tem importância estratégica para a cidade, pois enfatiza o papel estratégico central que a orla marítima desempenha no contexto urbano. Toda a obra incluiu ainda a requalificação de espaços verdes públicos e a construção de uma rede de aproveitamento de águas pluviais para a ciclovia/pedestre;

Construindo um "Ponto de Informação Ambiental" A autarquia vai incentivar a mobilidade eléctrica, a partilha de bicicletas e os percursos pedonais.

Melhoria tecnológica e modernização de linhas ferroviárias regionais, como Parma-Suzara-Poggio Rosco e Sassuolo-Reggio Emilia-Guastalla Financiado pela FER – Ferrovie Emilia Romagna Estes investimentos visam melhorar a sustentabilidade ambiental e reduzir os tempos de viagem e as emissões de dióxido de carbono.

Estes investimentos visam melhorar a sustentabilidade ambiental e reduzir os tempos de viagem e as emissões de dióxido de carbono. Desenvolvimento da ciclovia final Villoresi-Monte Grappa-Tramway que facilita a comunicação entre importantes atrativos regionais, de acordo com o disposto nos planos de desenvolvimento regional de Município de Limbiati.

Além disso, o CDP considera essencial Promover opções de mobilidade sustentável para a sua população. Entre as iniciativas destacamos a instalação de postos de carregamento, balneários equipados com duches, estacionamento para bicicletas e scooters nos seus espaços de escritório, empréstimo para aquisição de veículos amigos do ambiente, pacote de convênios para aluguer de scooters eléctricas e o programa anual contribuição relativa ao cartão anual de transporte público.

O interesse do CDP na mobilidade sustentável continua comA data é no próximo dia 5 de outubroquandoObservatório Nacional de Partilha de Mobilidade Ela apresentará os resultados de sua pesquisa anual durante a Conferência sobre Mobilidade Sustentável, que será realizada na sede da Via Giotto. Este evento é organizado em cooperação com a Fundação para o Desenvolvimento Sustentável, da qual o CDP é membro, em parceria com o Ministério do Ambiente e o Ministério das Infraestruturas e Transportes e patrocinado pela Comissão Europeia.