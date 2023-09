Com o truque do plug que economiza nas contas: saiba como

Se você quer economizar na conta, precisa descobrir o segredo das tomadas elétricas. Aqui está o que é.

Economizar energia é a tarefa diária que muitas famílias têm para melhorar sua situação financeira. Infelizmente, há dois factos importantes: por um lado, não podemos prescindir da electricidade, dada a sua utilização generalizada na iluminação e nos electrodomésticos; Por outro lado, as contas de luz continuam a subir cada vez mais.

Podemos revelar que sua casa esconde alguns segredos que podem pertencer a você Economize cerca de 100 euros por ano. Pode pensar que não é muito, mas voltemos a falar no dia 31 de dezembro, quando terá mais 100 euros na carteira.

Vamos nos concentrar em um aspecto que muitas vezes é esquecido, mas é mais importante do que parece: Os dispositivos estão em modo de espera.

Truque do garfo

Acredita-se que um aparelho desligado, mas ainda conectado à fonte de energia, não consome energia, mas isso está errado. Mesmo quando o dispositivo está desligado, ele continua consumindo energia mínima.

Em particular, é importante monitorar todos os dispositivos que possuem uma pequena luz indicadora que muda de cor quando ligada ou desligada. Então, Cuidado com TVs, DVD players, carregadores, telefones com tela e até mesmo dispositivos inteligentes.

Você pode não saber, mas eles são a razão de suas contas altas. Não esqueçamos que o uso de eletricidade se traduz em emissões de dióxido de carbono, pelo que poupá-la significa não só um benefício económico, mas também um contributo para o respeito pelo ambiente.

Com esses segredos você pode economizar na sua conta

Economizar eletricidade é simples: Desconecte apenas dispositivos que raramente são usadosEvite deixar os carregadores conectados e escolha dispositivos que se enquadrem na categoria de eficiência energética mais alta possível.