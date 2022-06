Com a participação esperada de mais de 5.000 apoiadores do oceano

Em 25 de junho de 2022

A humanidade travou uma guerra contra a natureza e os oceanos do mundo, e os pulmões do nosso planeta e a principal fonte de alimento para mais de um bilhão de pessoas estão enfrentando uma crise multidimensional impulsionada pelas mudanças climáticas, pesca excessiva, perda de habitat e poluição.

esperado para ser Conferência das Nações Unidas para o Oceano em Lisboa, Portugal, de 27 de junho a 1 de julho de 2022 Organizado pelos governos de Portugal e Quênia, fornecerá inovações e soluções baseadas na ciência para responder a esta emergência ambiental.

Com a participação esperada de mais de 5.000 apoiadores do oceano, incluindo líderes mundiais, empreendedores, jovens, influenciadores e cientistas, a conferência dará um novo impulso ao progresso. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 No centro da ação global para proteger a vida subaquática. Medidas concretas serão tomadas para construir a resiliência dos oceanos e comunidades mais sustentáveis, apoiadas por uma nova onda de compromissos, seguindo mais de 1.300 promessas feitas na Conferência dos Oceanos de 2017, para restaurar a saúde dos oceanos.

A partir de: Liu Zhenmin Subsecretário-Geral da ONU para Assuntos Econômicos e Sociais e Secretário-Geral da Conferência

Representante Permanente de Portugal junto das Nações Unidas, Anna Paula Zakaria

Representante Permanente Adjunto do Quênia nas Nações Unidas, Ngambi Kinyungu

algo: Conferência de imprensa sobre as perspectivas para a próxima Conferência dos Oceanos das Nações Unidas

Quando: Quinta-feira, 16 de junho, 12h30 EST

onde ela está : Sala de Imprensa da ONU S-237 (ao vivo http://webtv.un.org/ )

