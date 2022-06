Mercados de ouvidos atentos ao fórum de Sintra e de olho na inflação em junho

Milão – O fórum anual de banqueiros centrais e os dados de inflação na Europa serão o evento mais esperado esta semana, para medir a taxa de aquecimento das economias continentais e para avaliar a firmeza e eficácia que a Eurotower desejará manter os preços sob controle.

Sintra Summit abre em Portugal na segunda-feira, como abre Banco Central Europeuaté quarta-feira, regulamenta a nomeação anual, presente, entre outros, o Presidente do Banco Central Europeu Cristina Lagarde e número um de alimenta-oE a Jerome Powell. No entanto, a partir do meio da semana, os dados econômicos reais começarão a fluir, com inflação em junho em muitos estados membros: a partir de quarta-feira Espanha e Alemanha, quinta-feira França, sexta-feira Itália e zona do euro. Também agendado em G7 Na Alemanha e cimeira sensível para Garoto, Em Madrid. Finalmente o topo OPEP +Ele pediu uma avaliação das políticas de abastecimento de petróleo bruto dos principais países produtores. Os espectadores, mas também os heróis, os mercados, que reabriram em busca de pontos fixos, após um dos meses de junho mais turbulentos de sempre.

Todos os compromissos são relatados por Agi.

segunda-feira, 27 de junho

Espanha: Preços ao produtor para maio.

EUA: Bens Duráveis ​​em maio.

O Banco Central Europeu: discursos de Lagarde e Schnabel no Fórum de Sintra.

G7: O topo.

Istat: preços da habitação no primeiro trimestre de 2022.

Unioncamere: Apresentação do Vigésimo Primeiro Relatório sobre as Médias Empresas Industriais Italianas em Unioncamere, Área de Estudo Mediobanca e Centro de Estudos Tagliacarne.

terça-feira, 28 de junho

Alemanha: Confiança do Consumidor Gfk.

França: Confiança do consumidor em junho.

Banco Central Europeu: Lagarde intervém em Sintra. Lynn e Panetta entram.

Istat: Volume de negócios da indústria em abril.

Uso: confiança do consumidor.

G7: O topo.

IFAS: Apresentação do relatório anual e considerações pelo Presidente Luigi Federico Signorini.

Quarta-feira, 29 de junho

Japão: vendas no varejo de maio e confiança do consumidor.

Espanha: Inflação em junho.

Banco Central Europeu: Discurso do Vice-Presidente de Guindos em Sintra, seguido de Lagarde, Powell e Bailly.

Alemanha: inflação de junho.

EUA: Valor final do PIB para o primeiro trimestre.

EUA: Inventários Semanais de Petróleo.

quinta-feira, 30 de junho

Banco Central Europeu: Presidente do Conselho de Supervisão Bancária, Andrea Enria falando perante a Comissão de Assuntos Económicos do Parlamento Europeu.

Japão: Produção Industrial em maio.

França: inflação em junho.

JB: Leitura final do PIB do primeiro trimestre.

Istat: empregados e desempregados em maio.

Istat: Preços dos produtores industriais e de construção.

Títulos públicos: leilão de BTP por 5 e 10 anos.

EUA: reivindicações semanais de seguro-desemprego.

Banco Central Europeu: Lagarde intervém.

Petróleo: OPEP + topo.

Suécia: O banco central decide as taxas de juros.

sexta-feira 1 de julho

Zona do Euro: inflação de junho.

Istat: Inflação em junho.

EUA: Índice de Manufatura ISM para junho.