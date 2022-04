Seu dinheiro está em risco: é por isso que deve ser retirado dos bancos – Democrata

Não é mais seguro manter seu dinheiro em sua conta corrente hoje em dia. Vamos juntos conhecer os fatores de risco

A maioria dos italianos está convencida de que uma das maneiras mais seguras de não desperdiçar dinheiro é manter seu dinheiro no banco. Hoje existem cerca de quarenta milhões de poupadores em nosso país que deixam suas economias em suas contas correntes. No entanto, de acordo com as sugestões de alguns especialistas, eles parecem existir número de riscos Então esse tipo de estratégia não vale a pena.

Certamente isso é necessário Mantenha suas economias segurasPrincipalmente em tempos de crise como o que estamos passando agora. Por causa da guerra na Ucrânia, e mesmo antes, da Covid, a situação econômica se deteriorou significativamente, o que levou a impostos mais altos.

Nesse ponto, um plano deve ser feito para preservar os lucros para que você não corra o risco de ficar sem dinheiro. A este respeito, vamos agora descobrir as razões para isso É melhor tirar o dinheiro dos bancos.

Verificação da conta, é por isso que o dinheiro é removido

De acordo com o consulenteassicurativo.org, existem cinco principais motivos pelos quais é melhor não deixar seu dinheiro no banco. A primeira está relacionada com falha potencial. Em caso “economizando em”ou melhor, no caso de dívidas bancárias, os primeiros a arriscar são os accionistas, subcredores, todas as pessoas e empresas cujo depósito seja superior a cem mil euros.

Outra razão está, sem dúvida, relacionada à inflação, porque o poder de compra sempre diminui ao longo do tempo. Portanto, manter dinheiro no banco definitivamente não é uma boa ideia. Então mais tarde lá confisco de autoridades fiscaisonde a conta corrente é bloqueada em caso de não pagamento e, portanto, fica inutilizável.

As duas últimas razões pelas quais é melhor não deixar muito dinheiro nos bancos são, respectivamente, contribuição predial e a imposto imposto. Relativamente a este último, deve ser pago um imposto de selo de pouco mais de 34 euros numa conta com saldo de cinco mil euros.

Neste ponto, ressaltamos que cada investidor é livre para seguir sua própria estratégia. Para quem não quer mais guardar o dinheiro no banco, há um exemplo Diferentes tipos de investimentospara o qual, no entanto, é necessário contactar os especialistas do setor para não incorrer em erros irreparáveis.