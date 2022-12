Preços da gasolina: A trégua acabou, eis o que está acontecendo. Atualizações e previsões

Está a chegar ao fim uma semana de baixos preços dos combustíveis: em comparação com a última sexta-feira, as tarifas nacionais caíram mais de 6 cêntimos por litro de gasolina e mais de 7 cêntimos por litro de gasóleo. No entanto, a boa notícia termina aqui porque fase descendente Em vigor há cerca de um mês – salvo o aumento dos impostos especiais de consumo no início de Dezembro, cujos efeitos foram rapidamente absorvidos – parece estar a chegar ao fim. Há uma semana, os preços globais dos produtos refinados voltaram a subir com força crescente, enquanto o barril de Brent voltou a subir. acima de $ 80. Por isso, a semana que antecede o Natal pode ser marcada pela alta dos preços dos combustíveis nas bombas. Tudo com as incertezas habituais relacionadas aos mercados de petróleo, incluindo a possibilidade de desaceleração da economia global, de olho na alta dos juros e de olho no rumo da inflação que parece ter passado do pico.