COOPERMONDO – Especialista em Marketing e Consultor de Marketing – PORTUGAL – Cooperação de Informação

O mundo da cooperação Escolher Especialista em marketing e consultor de marketing para ser incluído em seu trabalho Portugal . Duração 9 meses. Prazo para submissão de candidaturas 20/12/2022

Mundo Cooper Marketing e Consultoria de Marketing – Cabo Verde

setor profissional: Economia / Marketing / Cooperação

Local de trabalho: Cabo Verde + Remoto

data de início: janeiro de 2023

Duração: 9 meses remotamente com duas missões de 20 dias cada no local

Data de expiração do anúncio: 2022-12-20

A Coopermondo propõe contratar (1) um consultor para o projeto Terra de valor: inovação e inclusão de mulheres e jovens nas cadeias de valor alimentar em Cabo Verde de forma Participativa e Cooperativa (AICS AID 011878).

Descrição e contexto do projeto

O projeto Terra de Valor visa promover o desenvolvimento rural inclusivo, inclusivo e sustentável em Cabo Verde. Assim, através de uma abordagem participativa da cadeia de valor, a Coopermondo promove a organização colaborativa e associativa numa perspetiva de género.

A abordagem proposta é baseada nas cadeias produtivas de frutas, hortaliças e laticínios. As áreas de implementação são as ilhas de Santiago e Fogo, as duas áreas mais carentes de Cabo Verde. O método é baseado em um processo de aprendizagem progressiva e oportunidades de crescimento em que pequenos produtores, incluindo jovens e mulheres, podem encontrar emprego e oportunidades profissionais no mundo do desenvolvimento rural, em resposta à demanda do mercado. O projeto propõe-se, assim, intervir com dois objetivos específicos: o primeiro está direcionado para processos produtivos sustentáveis ​​nas cadeias de abastecimento de frutas, hortaliças e laticínios. A segunda, para áreas de inclusão vocacional de grupos vulneráveis, como mulheres e jovens. Para esses grupos, de fato, torna-se fundamental a promoção de iniciativas participativas e colaborativas no meio rural e start-ups que possam interagir com a cadeia produtiva rural, tentando distribuir o trabalho de forma mais inclusiva.

Consultoria visa promover a organização de grupos de produtores e cooperativas

O objetivo da consultoria é planejar os objetivos, estratégias e ações necessárias para iniciar a criação, promoção e comercialização de um produto ou grupo de produtos de forma colaborativa. Assim, este procedimento terá como objetivo o reforço e conclusão do curso de formação, que visa fortalecer os públicos-alvo do projeto através do processo de capacitação através das seguintes ações:

reunir-se com os grupos e analisar o enquadramento e as perspetivas de cada um;

Implementação de workshops/treinamentos para desenvolver um plano de marketing e marketing colaborativo

Compreender e coordenar as diferentes tarefas das cooperativas que contribuem para a concretização da sua estratégia: departamento de produção, departamento de vendas, departamento financeiro e recursos humanos.

Estudar as regras do mercado de produtos para orientar as cooperativas nas projeções da cadeia de suprimentos em termos de sucesso e orçamento.

Desenvolver planos de marketing e marketing para cooperativas afiliadas a projetos com base na cadeia de suprimentos/produtos/serviços

Desenvolver programa de implementação de planos de marketing e marketing

Coordenação e assistência técnica à equipe do projeto para implementação de planos e suporte de longo prazo a grupos e empresas, incluindo reuniões virtuais planejadas e acordadas

Analisar resultados obtidos em patrocínios, lançamento de produto ou serviço no mercado e índice de aprovação

Indicadores e recomendações para determinar a estratégia de fim de projeto

Documentos a serem apresentados

O consultor apresentará os seguintes documentos em italiano:

Estudo de mercado por produto/cadeia de suprimentos/serviço

Um plano de marketing e marketing para cada cooperativa com base no objetivo do produto

Memória de reuniões realizadas com destinatários de eventos

Relatório final com análise dos resultados obtidos em cada missão

Planear planos de implementação e assistência técnica

Relatório final com análise dos resultados obtidos em termos de comercialização bem-sucedida do produto/cadeia de abastecimento e/ou serviço e recomendações para estratégia de fim de projeto.

Requisitos básicos

Licenciatura em Economia, Ciências Humanas ou Sociais, Agronomia, Cooperação Internacional e Comércio Internacional.

Alto nível de proficiência em português (falado e escrito).

Amplo conhecimento em informática (Google Drive, Office).

Capacidade de produzir relatórios narrativos.

Experiência em desenvolvimento de planos de marketing e marketing

Experiência anterior de trabalho ou cooperação em empresas cooperativas.

Experiência anterior de trabalho na zona rural

Boa ortografia e escrita.

Alto nível de responsabilidade.

atitude proativa.

critério de seleção

Trabalho e experiência profissional adquirida no setor cooperativo.

treinamento específico.

Motivação pessoal.

Habilidades de análise crítica.

Notável:

Para se candidatar, envie o seu CV atualizado com referências, acompanhado de uma breve carta de motivação, para a seguinte morada: [email protected]

Selecione no tópico: CVE 2022 Consultoria de Marketing

Envie solicitações via 20/12/2022

Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados.

A COOPERMONDO reserva-se o direito de convocar candidatos para mais de uma entrevista.

