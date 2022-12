10 anos de BTPs e notas postais após a decisão do BCE

Não há boas notícias para a Itália depois das decisões de política monetária tomadas pelo Banco Central Europeu. Na verdade, o mercado está começando a pensar novamente Dívida italiana é arriscada, ainda mais do que o grego. a BTPs de 10 anos Portanto, subiu para 4,33%, quase 20 pontos básicos.

Enquanto isso, o ministro da Defesa Crocito se manifestou contra a decisão do Banco Central Europeu de aumentar as taxas de juros e Quantificação de aperto QT A partir de março próximo. Este último termo refere-se a um processo de redução dos bens adquiridos (dívidas de empresas e do Estado colocadas no mercado). Isso significa que o BCE não reinveste nos títulos de sua propriedade que atingiram o vencimento ou vende os títulos que detém.

O documento oficial da reunião de 15 de dezembro afirma que, a partir de março próximo, a carteira do programa de compra de ativos diminuirá. A razão é que o sistema do euro não reinvestirá os pagamentos do principal dos títulos em circulação.

O que isto significa? Todo governo teria que depender exclusivamente do mercado para vender títulos. Portanto, à medida que a demanda diminui, os preços dos títulos do governo caem e o rendimento ou os juros pagos pelo emissor da dívida aumentam.

para mim títulos postais Há alguma repercussão após o aumento da taxa do BCE?

BTP, taxas até 4,33%

Depois da publicidade à parte Banco Central Europeu Devido ao aumento das taxas de juros, os spreads e taxas dos BTPs aumentaram, superando inclusive os yields da Grécia e os yields de 10 anos atingiram o patamar de 4,3%.

Era de se esperar um aumento no custo dos fundos, mas não as observações de Lagarde.

Fábio Rampelli di Fratelli d’Italia acredita que este último pode ter efeitos devastadores, como também pode ser visto pelo aumento da proliferação e colapso das bolsas de valores. Além disso, ele deixou claro que considera incoerente e suspeito o anúncio sobre a suspensão da compra de títulos públicos.

Lagarde disse, alguns dias atrás, “SimEsperemos que a Itália endosse rapidamente a reforma de MiesAcrescentou que o nosso país é parte integrante da conclusão da união bancária. Mas para Rampelli, a Itália dessa forma exigirá que a Itália concorde com a política de microfinanças a qualquer custo, caso contrário “Essas consequências serão a forma como a Grécia foi punida anos atrás?“.

E os títulos de poupança postal?

Alguém se pergunta se as taxas Poupança postal, assim como os dos BTPs de 10 anos, saltaram acima do limite de 4,3% após o anúncio do BCE. A resposta é não, pois esses títulos não são afetados pelas oscilações do mercado. Na verdade, eles têm uma taxa fixa que cresce com o tempo e só pode ser modificada por decreto, porém, raramente.

Enquanto isso, os BFPs são e continuam sendo um dos veículos de investimento preferidos dos italianos, porque não têm custos de assinatura, exceto taxas de acúmulo de impostos, e porque estão sujeitos a um imposto preferencial de 12,50% sobre os juros. Também está isento de imposto de selo.

Entre as melhores atualmente está a Poupança Simples de 4 anos, que dura quatro anos e oferece a flexibilidade de pagar a qualquer momento. No entanto, só pode ser subscrito se estiver ativado um plano de poupança simples. Com eles, o retorno total anual real é obtido no final de cada período de ano, padrão 1,50% enquanto bônus 2,50%.

[email protected]