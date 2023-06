Barreiras arquitetônicas de bônus apenas para janelas: como elas funcionam

O Bônus Barreira Arquitetônica deve ser usado para remover todas as barreiras em um condomínio ou em um apartamento? Posso solicitar a recompensa de divisórias arquitetônicas apenas para janelas e portas? (Junte-se à comunidade Invalidez e Direitos e fique por dentro das novidades sobre invalidez. Junte-se ao nosso grupo do Telegram, chat de tópicos e WhatsApp para receber todas as novidades diretamente no seu celular. Junte-se ao nosso grupo do Facebook para falar com milhares de pessoas que têm os seus interesses .Temos também uma página no Instagram onde publicamos notícias em formato gráfico e um canal no YouTube, onde publicamos guias de vídeo e entrevistas).

O fim do Superbônus 110 e a possibilidade de debitar a conta e transferir crédito, relançamento Bônus de Barreiras Arquitetônicas 75%que ficou praticamente em silêncio por cerca de um ano.

facilitação, Válido até 2025No entanto, muitas vezes é uma fonte de incerteza de aplicação, à qual a Receita responde com seus esclarecimentos.

Entre essas incertezas está se pode ou não ser usado para intervenções individuais e não para todos os trabalhos de remoção de barreiras arquitetônicas, como substituição ou primeira compra. Janelas e portas.

Neste estudo mostramos se e como é possível ordenar a recompensa de barreiras arquitetónicas para janelas e portas, e em que condições.

Posso solicitar Bônus de Persianas Arquitetônicas para Windows?

Sim, Você pode solicitar partições arquitetônicas de bônus para janelassem ter que fazer todo o trabalho necessário de remoção de barreiras em seu condomínio ou em seu apartamento individual.

Agência de Receita, com A resposta é não. 461/2002confirma de fato que o desconto só pode ser usado para janelas e portas externas, tanto em áreas comuns quanto em unidades imobiliárias individuais e, portanto, também para intervenções feitas em um único complexo residencial “Sem acesso independente do exterior e não funcionalmente independente. “

Claro, tudo isso é possível sem prejuízo de requisitos Introdução de Resolução Ministerial nº 236 de 1989que se refere principalmente Fácil de abrir e fechar das janelas, Altura dos botões (que não deve ter mais de 130 cm de comprimento para janelas) e Segurança das partes móveis.

Como você obtém a recompensa de partições arquitetônicas para janelas?

Para barreiras arquitetônicas de bônus para acessórios Apenas o valor da despesa está na declaração de impostoE o desconto virá reconhecido em 5 anos.

No entanto, esta não é a única maneira de obter alívio. Alternativamente, o bônus também pode ser usado imediatamente na forma de:

desconto na fatura por fornecedores de bens ou serviços (a empresa que realizou as intervenções aplica um desconto);

renúncia de crédito, Que corresponde ao débito acumulado com o valor correspondente reembolsado (o saldo é transferido e você tem a oportunidade de resgatar imediatamente o valor acumulado para se beneficiar).

Depois de explicar como o bônus Barreira Arquitetônica pode ser solicitado e como obtê-lo, vamos lembrar em que consiste o privilégio e como usá-lo.

Qual é a recompensa por partições arquitetônicas para instalações?

O bónus para divisórias arquitetónicas para janelas e portas, bem como para todos os outros trabalhos de remoção de divisórias arquitetónicas, é uma isenção fiscal que lhe permite obter Dedução fiscal total Para todos os trabalhos necessários para Tornar edifícios e casas acessíveis e utilizáveis Pessoas com deficiência ou mobilidade limitada.

vamos pegar um 75% de dedução fiscal Em comparação com os custos incorridos para todas as intervenções.

Este desconto é dividido em 5 anuidades. Claro, todos os negócios devem ser devidamente documentado.

Ele pode ser usado por Cidadãos comunsmas também de entidades públicas e privadas. Existe um gasto máximo que varia para os respectivos edifícios. o limite máximo É definido em 50 mil euros.

em detalhe:

50.000 euros Para edifícios unifamiliares ou para unidades imobiliárias localizadas em edifícios multifamiliares independentes e com uma ou mais entradas independentes pelo exterior;

40 mil euros multiplicado pelo número de unidades imobiliárias que compõem os prédios compostos de 2 a 8 unidades imobiliárias;

30.000 euros Multiplicado pelo número de unidades imobiliárias que compõem edifícios compostos por mais de 8 unidades imobiliárias.

Barreiras arquitetônicas de bônus apenas para janelas: como elas funcionam

Barreiras arquitetônicas adicionais para instalações: intervenções permitidas

Vimos que é possível solicitar a recompensa de barreiras arquitetônicas para instalações, mas também pode ser solicitado apoio para todas as obras necessárias para tornar edifícios e residências acessíveis e utilizáveis ​​para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Nesse sentido, a facilitação Também depende de você:

intervenções Automatização da fábrica Edifícios e unidades de propriedade única são funcionais para quebrar barreiras arquitetônicas;

Em caso de substituição de sistemas e despesas relacionadas Descarte e recuperação de materiais e o sistema substituído (no caso de substituição do sistema).

A empresa não está qualificadaembora realizadas com o mesmo fim, mas em relação a imóveis construção moderna. Portanto, para obter a recompensa, os pagamentos devem ser rastreáveis ​​e comprováveis.

entre Despesas elegíveis Para premiar as barreiras arquitetônicas, vale destacar alguns exemplos como:

intervenções que permitem acesso total às plantas;

adaptar as instalações sanitárias para permitir que todos manipulem e usem os aparelhos;

Trabalhos de instalação de sistemas elétricos e de intercomunicação, que devem ter altura adequada e ser visíveis.

