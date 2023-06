“Fico feliz por continuar a trazer alegria”

Cristiano Ronaldo Fale com os microfones da Sky Sports no pós-jogo Islândia e Portugaluma correspondência válida para o anúncio qualificado Euro 2024. O camisa 7 em sua 200ª partida pela seleção, A partida foi decidida graças a um gol aos 90 minutos.

Ronaldo: Feliz por marcar num dia especial

heróiVitória Ele relatou seus sentimentos assim: “Estou muito feliz e não só porque Para entrar no Guinness Book of Records. O mais importante foi ver meus companheiros e staff felizes. Claro que eu estaria mentindo se dissesse que não Eu queria me inscrever em um dia tão especial. Estádio “Seom”? Sei que posso continuar a levar alegria a muita gente, e não só a Portugalna minha carreira e ainda não acabou. Meu maior desejo é continuar nessa veia. Quero ser útil e ajudar a equipa continuando a marcar, o que é o mais importante.”