O setor está crescendo, mas os problemas são do imposto sobre o açúcar e as regras da UE

Milão 21 de junho A reunião anual da Assobibe, a federação da Confindustria que representa os produtores italianos de refrigerantes, aconteceu na Assolombarda em Milão. Uma oportunidade para avaliar um setor presente na Itália com cerca de 100 empresas, entre multinacionais e pequenas e médias empresas, totalizando 84.000 funcionários e uma capitalização de mercado de 5 bilhões de euros. Cada euro de valor produzido pelas empresas deste setor gera 5,4 euros ao longo da cadeia de abastecimento e são criados 14 postos de trabalho indiretos por trabalhador nas empresas produtoras, num total de 421 milhões de euros em exportações. Mas quão saudável é o setor de refrigerantes hoje?

“Há luzes e sombras – disse o presidente da Assobibe, Giangiacomo Pierini, à asknews – digamos que as luzes são dadas pela consciência de representar um setor que faz parte do Made in Italy, em nosso país associado a momentos de alegria e partilha, de estar juntos, que também são típicos da cultura italiana, Com produtos tradicionais, com ingredientes que só o nosso país pode fornecer, as sombras ligadas ao futuro do nosso setor e em geral também a alguns versos da indústria alimentar, em particular o imposto sobre o açúcar que nos afeta diretamente e que deve entrar em vigor em janeiro de 2024, e que esperamos que seja abolido por este governo. Finalmente, porque é então composto por partidos que sempre se declararam contra esses impostos inúteis, até porque entretanto, no ano de 2019 imposto, reduzimos o açúcar no mercado em 40%.

Outro aspecto delicado está relacionado à política comunitária. “O outro tema – acrescentou Perini – é o grande debate que estamos tendo na Europa, e também estamos envolvidos aqui, sobre a regulamentação de resíduos de embalagens, que prevê um modelo de distribuição industrial incompatível com o de nosso país, Estou pensando em um exemplo de plástico reutilizável já que entramos na reação do plástico Reciclado e reciclável com centenas de milhões de euros de investimento feito pelas indústrias nos últimos anos.

O evento de Milão contou com a presença do subsecretário do Ministério da Economia, Federico Freni, que quis destacar o “tremendo trabalho” que vem sendo feito para reduzir o açúcar nas bebidas, e o ministro da Agricultura e Soberania Alimentar e Florestas, Francesco Lollobrigida, que confirmou o apoio do governo ao setor de refrigerantes. Mas o encontro foi também uma oportunidade para apresentar a pesquisa “Bebidas não alcoólicas: imagem, valor, tradição e significado”, que foi realizada pela Euromedia Research.

“Acontece – explicou Alessandra Ghisleri, Diretora do Instituto de Pesquisas – que refrigerantes são sinônimo de belos momentos na vida de todos, de convivência, comemorações, momentos de alegria, leveza, estar com os amigos, relaxar à beira-mar, querer compartilhar , também uma paixão, celebrar algo Também se revelou interessante e importante para o desenvolvimento do Made in Italy e para a proteção do nosso território.

Sobretudo no que diz respeito aos produtos típicos, como o chinotto ou a cidra, bebidas profundamente enraizadas no território e nos costumes do nosso país.