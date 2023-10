Mais de 63% das famílias italianas lutam para sobreviver e as coisas estão melhores no estrangeiro – Economia

Bruxelas. A Itália é o único país entre os principais países europeus (França, Alemanha, Espanha) onde a proporção de famílias que relatam pelo menos algumas dificuldades para fazer face às despesas em 2022 é superior a 63%.

O Eurostat diz isso. Na verdade, a repartição por país mostra como a proporção de famílias que declaram pelo menos alguma dificuldade em fazer face às despesas em 2022 varia de menos de um quarto na Suécia, Alemanha, Países Baixos, Finlândia e Luxemburgo para 80,3% na Bulgária e 89,6%. % na Grécia.

A Itália enquadra-se nesta categoria – ou pelo menos 63% do total – à frente da França, Polónia, Espanha e Portugal. A média europeia é de 45,5%.

De acordo com o oitavo relatório, “A Itália e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, por ela elaboradoASFIS (Aliança Italiana para o Desenvolvimento Sustentável)O país ainda está atrasado em termos dos principais objectivos de desenvolvimento sustentável: pensemos por exemplo, em termos da dimensão social, entre 2015 e 2021, a proporção de famílias que vivem em condições de pobreza extrema subiu de 6,1% para 7,5% e é quase inexistente. 2 milhões de famílias onde vivem 1,4 milhões de menores. Quanto à dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável, a Itália regista perdas de até 42% dos sistemas hídricos, enquanto as energias renováveis ​​representam apenas 19,2% do total.

Segundo o estudo, a desigualdade entre ricos e pobres continua a aumentar em Itália, a despesa pública com saúde e educação está bem abaixo da média europeia, enquanto a taxa de abandono escolar é de 11,5% e o desemprego juvenil é de 23,7%. Além disso, há 1,7 milhões de jovens que não estudam nem trabalham.