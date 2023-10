Qual é o Hyundai mais barato? Este é o negócio real

A Hyundai produz um grande número de carros e hoje vamos dizer qual carro é o mais barato. Vamos descobrir.

O mercado automóvel atravessa uma fase muito negativa, com a maioria dos fabricantes a viver uma crise. mas, Isso não se aplica à Hyundai, que alcança excelentes resultados e é uma marca em crescimento. Inclui também a empresa coreana, ou melhor, o seu grupo KiaEstá entre as dez marcas mais vendidas na Europa.

Então, vamos falar sobre a construção de grande sucesso, Que recentemente investiu pesadamente em carros elétricos e revelou muitos modelos novos. A maior parte das vendas não vem de dentro, ou seja, da Coreia do Sul, onde houve um crescimento significativo em relação ao passado, mas sim do exterior, principalmente do Velho Continente onde estes modelos são muito apreciados.

Nas linhas seguintes, Vamos descobrir qual é o carro Hyundai mais barato de todos os temposÉ claramente um pequeno automóvel urbano, cujo preço aumentou significativamente nos últimos anos, o que não é surpreendente tendo em conta os aumentos de preços que atingiram o sector automóvel.

Hyundai, este é o modelo mais barato

Com um preço a partir de Por 16.250€, o carro mais barato de sempre da Hyundai é o i10. Estamos a falar de um carro que é claramente um carro pequeno, e que está em produção desde 2007. Em 2013 foi revelada ao mundo a segunda série, que em 2020 abriu caminho para a terceira, que é a que está atualmente em produção e ainda está à venda no mercado.

Este último já foi apresentado no Salão Automóvel de Frankfurt de 2019, com entregas a partir do ano seguinte. O carro do Segmento A tem potência que pode chegar a 101 cavalos, mesmo que o nível de entrada não seja o nível mais barato que existe. Quanto ao motor mais barato, na verdade é um 1.0 de 3 cilindros com 67 cv, mas tem consumo baixíssimo, o que hoje em dia é uma grande vantagem.

Quanto à lista de preços mais barata, Controle climático, controle de cruzeiro e um sistema de segurança que monitora o sono estão incluídos E muitos outros aspectos que a Hyundai lhe proporciona. Com as várias opções, como é lógico, o custo aumenta, mas garantimos que este carro é uma excelente escolha.