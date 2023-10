Lorenzo Codogno: “A manobra é insuficiente, mas não causa nenhum dano. As agências de rating não irão baixar a nossa classificação.”

Lorenzo Codogno, ex-economista-chefe do Ministério da Economia, é agora primeiro-ministro Lorenzo Codogno Macro Advisors LimitedA segunda aposta do governo Meloni é considerada por muitos observadores como a Lei do Orçamento de Manutenção, que é muito rigorosa em termos de finanças públicas, mas pouco ambiciosa na frente do crescimento. Isso será suficiente para passar ileso o mês de avaliações das agências de classificação?

A manobra tem dois problemas básicos. A primeira é que ele não tem uma visão abrangente. Falta uma estratégia de longo prazo sobre como reduzir a dívida pública reiniciando o crescimento económico. Não foi identificada nenhuma estratégia séria e credível para relançar a Itália, ao contrário do Pnrr. A segunda é que a esperada redução da dívida pública em relação ao PIB é insuficiente. Com o regresso dos padrões europeus estabelecidos pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento, embora diferentes do passado, os potenciais requisitos para reduzir o rácio dificilmente serão respeitados.

Existe algo positivo?

No final das contas, esse orçamento não faz mal. Muitas das medidas tomadas são bastante positivas. A reforma IrBev reduz ligeiramente a carga fiscal e introduz algumas simplificações e alterações. Há também algumas tentativas de reduzir as despesas com pensões, passando da quota 103 para a quota 104, o que está a avançar na direcção certa. Há uma tentativa de privatização que, como salientou Al-Nadif – 20 mil milhões em três anos – não é viável, na minha opinião, mas ainda está na direcção certa. Contudo, no seu conjunto é uma manobra inadequada, com pouco carácter estrutural. Não tem efeito a médio prazo. No entanto, reconheço que o Ministro Giorgetti fez o que pôde, dada a situação complexa, entre a necessidade de renovar a redução da cunha e a abordagem do problema dos prémios adicionais.

Do ponto de vista do investimento e do crescimento?

Num mundo ideal, a Itália teria tomado um passo mais agressivo: reduzir tanto quanto possível o défice e o rácio dívida pública/PIB. Ao mesmo tempo, deveria ter-se centrado mais nos investimentos do Pnrr. Em vez disso, parece-me que o governo está a fazer o contrário: uma manobra expansionista moderada, uma política revista dos planos nacionais, adiando para mais tarde um terço dos investimentos previstos para este ano.

Claro. Voltando à primeira questão, deveríamos temer alguma coisa das opiniões de classificação recebidas?

Hoje começamos com S&P e em novembro Fitch e Moody’s. Na minha opinião existem alguns riscos. Mas a configuração de manobrabilidade não é tão ruim. Não há grandes iniciativas de disrupção. Não creio que haverá cortes. Entre outras coisas, para muitas agências, a classificação da Itália já é muito baixa. Para a Standard & Poor’s e a Fitch, em vez de rebaixar a classificação de crédito, o risco é que haja uma revisão negativa das expectativas futuras. Embora o risco seja maior para a Moody’s. Se houvesse uma redução, a Itália cairia abaixo do nível da taxa de investimento. Será um problema sério. Mas lembro que a classificação da Moody’s é, na verdade, inferior à de outras agências. Acho que não vai cair mais. Lembro-me também que, neste momento, a tendência de rating de outros países europeus era positiva. Grécia, Portugal e outros países registaram recentemente melhorias. Na minha opinião, é difícil para a Itália ser avaliada face a esta tendência.

Fui um dos primeiros, este Verão, a anunciar ao Financial Times que a lua-de-mel entre o governo Meloni e os mercados tinha acabado. Na sua opinião, esta manobra séria e responsável marca o fim do “verão louco” do governo Meloni em termos económicos? O alarme que você deu diminuiu?

Tem sido um “verão louco”, com as medidas relacionadas com os bancos e as medidas do secretário Urso sobre o elevado custo dos voos ou empréstimos inadimplentes. Hoje quase tudo voltou, ou pelo menos parece. Através desta manobra, digo que este governo voltou a ser um governo tranquilo e responsável, como diz Giorgetti. Mas repito, em termos de correcção do rácio da dívida pública em relação ao PIB, não creio que seja uma manobra suficientemente ambiciosa. Na minha opinião, Bruxelas também a consideraria inadequada e não suficientemente restritiva, dada a direção esperada da economia. É por isso que a Itália continua vulnerável. Se houver outro choque na economia global, será um grande problema para a Itália.

Fale sobre choques potenciais. Qual é a sua impressão sobre a situação no Médio Oriente?

Se o conflito continuar limitado a Israel e à Faixa de Gaza, continuará a ser um grande problema do ponto de vista humanitário e até geopolítico. Mas do ponto de vista económico, o impacto será certamente muito menor do que o que aconteceu na Ucrânia, a começar pelos preços do gás e do petróleo. Contudo, se se expandir para outros países do Médio Oriente, haverá grandes repercussões nos preços da energia e não só.