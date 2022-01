Coldiretti Puglia, o sinal verde para novas safras no combate à xylella é a lei

Libertando o replantio legal com a possibilidade de plantar outros tipos de culturas no lugar das oliveiras destruídas pela Xylella, uma batalha de Coldiretti que durante anos exigiu uma exceção de restrições para dar um futuro à economia agrícola da Apúlia e evitar a desertificação em o território e o risco de que um vírus alienígena restaure novamente os ativos produtivos. Isto é confirmado por Coldiretti Puglia, referindo-se ao último sinal verde da sala para a manobra orçamental 2022, em que a alteração que permite a replantação de espécies diferentes da oliveira foi aprovada de forma categórica em detrimento das restrições ambientais e paisagísticas.

A Xylella chegou à Itália trazida por plantas tropicais da América Latina – lembra Coldiretti Puglia – e até agora infectou mais de 8 mil quilômetros quadrados com mais de 21 milhões de oliveiras afetadas, muitas delas enormes, fábricas de óleo vendidas na Grécia, Marrocos e Tunísia e a perda de 5 mil empregos na cadeia de abastecimento do azeite virgem extra. A bactéria desenvolve-se a um ritmo de dois quilómetros por mês e, depois de destruída as oliveiras do Salento, ameaça agora grande parte do território da UE onde foram identificados outros casos da doença, desde França a Espanha, e da Alemanha a Portugal.

É seguro – acrescenta Coldiretti Puglia – Qualificação de Empreendedor Agrícola para quem, devido a desastres naturais, epidemias, epidemias ou doenças de plantas como a Xylella, fica temporariamente impossibilitado de respeitar o padrão de prevalência no uso de seus produtos. exigido pelo artigo 2135 do Código Civil. Particularmente relevante – frisa Coldiretti – é o conjunto de medidas para o setor agrícola propostas e apoiadas por Coldiretti desde a fase de enfrentamento preparatório da manobra. Diante dos graves prejuízos sofridos pelas empresas agrícolas em decorrência de eventos climáticos extremos, cada vez mais frequentes, é muito importante – afirma Regional Coldiretti – os recursos alocados ao Fundo Comum ampliarem o leque de ferramentas de gestão de risco à disposição das empresas agrícolas ( 50 milhões em 2022). Da mesma forma, para o seguro subsidiado, 50 seguros são reservados para 2022 e 80 a partir de 2023.

Entre as intervenções mais importantes aí – continua Coldiretti – está a sublinhar a isenção do IRPEF sobre os rendimentos agrícolas e dos proprietários, bem como os rácios de compensação do IVA no sector da pecuária (bovinos e suínos). De grande importância – identifica Coldiretti – cancelar a contribuição a jovens empreendedores agrícolas recém-estabelecidos com idade inferior a 40 anos e refinanciar o Fundo da Cadeia de Suprimentos do Instituto com a lei orçamentária do ano passado (80 milhões para 2022 e 50 para 2023). O Fundo de Competitividade recebeu 20 milhões para 2022 e o Fundo do Trigo Durum recebeu 10 milhões para 2022. Para favorecer as regiões alimentares, que foi aprovado pela Lei Orçamental de 2018, foram atribuídos 110 milhões. Além disso, US $ 50 milhões foram alocados na escala “Investimentos Ismea” e US $ 10 milhões em juros sobre garantias concedidas pelo Instituto. A intervenção “Mulheres no Campo” – continua Coldiretti – prevê um compromisso de recursos igual a 5 milhões em 2022 e 15 em 2023. Os recursos para apoiar o setor florestal (“Estratégia Florestal”) equivalem a 30 milhões em 2022 e em 2023 e 40 em 2024 São de grande importância os recursos adicionais do Plano Tripartido de Pesca e do Fundo de Solidariedade para a Pesca e, ainda, a prorrogação do Bônus Verde para 2022, 2023 e 2024. Medidas de apoio financeiro – relatórios Coldiretti – previam carne da cadeia de abastecimento derivada de galinhas, perus, lebre, conselhos locais e outros animais vivos destinados ao consumo humano e ovos de aves com casca (30 milhões), entre as cadeias de abastecimento mais afetadas pela emergência pandêmica , e para as empresas que operam no setor da cerveja, com a redução gradual das taxas de produção ao longo do período de três anos, combinada com as concessões graduais de cervejarias com uma produção anual de 60.000 hectolitros. Além disso – conclui Coldiretti – o refinanciamento a favor de “pequenas cadeias produtivas” (apicultura, cervejaria, cânhamo e castanha) e a utilização de recursos adicionais em diversas áreas de importância para o setor agrícola.