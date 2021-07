Verão, apenas 1,5 milhão de italianos no exterior: infecções. Para 33% das férias dos cidadãos no Km0

O número de italianos que decidem tirar férias no exterior durante o verão caiu para menos de 1,5 milhão Onde em muitos países há uma retomada da infecção com transtornos e dificuldades para o retorno dos veranistas. É o que resulta da análise de Coldiretti dos dados do Istat, que mostra que a grande maioria dos italianos no exterior permanecerá na Europa. O que preocupa – confirma Coldiretti – é a retomada da infecção Afetando os destinos turísticos mais populares com novas restrições e restrições de viagens. Espanha, Holanda, Chipre e Malta são coloridos de vermelho e vermelho escuro no mapa do Centro Europeu para Controle e Prevenção de Doenças (Ecdc) da incidência de Covid, mas infecções – especificando Coldiretti – também aumentaram no sul da França, que ficou amarela com a Irlanda , Bélgica e algumas áreas da Suécia, Finlândia e Dinamarca.

A variável delta cresce. Grécia, Espanha, França, Malta: mapa de feriados com risco de infecção

Crítico para turistas italianos – define Coldiretti – Também foi relatado na Grécia e o ECDC espera uma forte recuperação no número de casos Covid-19 nas próximas semanas., com quase cinco vezes mais por dia até 1º de agosto devido à variante delta e à flexibilização das restrições. Uma situação difícil está a ser monitorizada pelas autoridades italianas onde – como afirma Coldiretti – já está em vigor a quarentena para os ingleses e se está a avaliar se será necessário providenciá-la também para os que chegam de Espanha e Portugal ou de países em risco. E o próprio Departamento de Estado – relata Coldiretti – emitiu um alerta sobre os perigos de um feriado no exterior, lembrando a todos que pretendem viajar ao exterior, independentemente do destino e dos motivos da viagem, que qualquer movimento, nesse período, pode envolver ” riscos para a saúde “e que, em caso de teste de coronavírus positivo ou contato com pessoa positiva, devem ser seguidas as regras estabelecidas pelas autoridades locais. O resultado é que os italianos decidiram quase inteiramente permanecer dentro de suas fronteiras nacionais, mas eles existem موجود Um em cada três italianos (33,3%) optou por tirar férias de zero quilômetro enquanto permanecia em sua região. “Optar por permanecer dentro das fronteiras nacionais não é apenas uma escolha sábia, mas – como conclui Coldiretti – também representa uma importante contribuição para apoiar a economia nacional e o emprego em um setor, como o turismo, que foi duramente atingido pela pandemia de Covid . ”