Boletim COVID-19 para Itália e Lombardia: 3.121 novos casos (223 a mais que ontem) e 13 mortes (+2)

Dados nacionais

o número de novos positivos Vírus Corona na Itália: hoje eles são 3.121, um aumento de 223 em comparação com ontem. O número total de tampões nas últimas 24 horas foi 244,7972 (um pouco mais de 39.000 em comparação com ontem), e O índice de positividade diminuiu uma casa decimal para 1,3%.. o número de casos de morte Nas últimas 24 horas 13 (ontem 11)elevando o total para 127.864 desde o início da epidemia na Itália. O aumento muito pequeno do número de pacientes em terapia intensiva, é 162 contra 161 ontem, mas o número de internações diárias está diminuindo, na verdade é 9 contra 13 ontem. O número de admissões em suítes regulares está aumentandoHoje, eles são 1.111 contra 1.088 de ontem, portanto, +23. É o que lemos no boletim diário do Ministério da Saúde. O número de casos na Itália desde o início da epidemia chegou a 4.284.332 e as mortes chegam a 127.864. Eu saí e Em vez disso, curou 4112977, um aumento de 2.328 em relação a ontem. O positivo atualmente é de 43.491 unidades, um aumento de 777 unidades nas últimas 24 horas. Pessoas Em isolamento doméstico 42218 (+753).

O debate sobre o Corredor Verde está sendo retomado, para o qual o governo está trabalhando para editar um decreto. Novos casos aumentaram ontem Do Coronavirus: Nas últimas vinte e quatro horas eles foram registrados2898 feridos (ontem 2.455) E 11 mortes (+2). De 205.602 esfregaços realizados, A taxa de positividade foi de 1,4%. (+ 0,1%). É o que emerge do boletim diário do Ministério da Saúde sobre a divulgação da COVID-19 na Itália. O número de internações diminuiu em uma unidade, o de terapia intensiva está em alta (+8). Ao todo, foram administradas 59.966.908 doses da vacina. eu 161 pacientes estão em terapia intensiva Para a Covid na Itália, um aumento de 8 no saldo entre entradas e saídas, no segundo dia consecutivo de recuperação de dados. A entrada diária, segundo dados do Ministério da Saúde, é de 13 (ontem, 11). São 1.088 pacientes internados com sintomas em enfermarias regulares, apenas um a menos que ontem. O número de casos na Itália desde o início da epidemia atingiu 4.281.214e 127.851 mortos. Em vez disso, o número de liberados e recuperados foi de 4.110.649, um aumento de 1.070 em relação a ontem. Os positivos atuais são 42.714, um aumento de 1.814 nas últimas 24 horas. Pessoas em isolamento domiciliar 41465 (+1807).

Infecção por Covid-19 Está aumentando especialmente entre os jovens. Pelo que se sabe, a minuta de acompanhamento semanal do ISS-Ministério da Saúde sobre a evolução das infecções está agora sob exame na sala de observação. eu 19 regiões autônomas e prefeituras são classificadas como de risco moderado E dois (PA Trento e Valle D’Aosta) estão em baixo risco esta semana. Pelo que se sabe, o rascunho do acompanhamento semanal da evolução das lesões pelo Órgão de Segurança Interna-Ministério da Saúde é o que revela.

A situação na Lombardia

A infecção por Covid está aumentando na Lombardia novamente. As novas vantagens são 438, Um aumento de 39 em relação às 24 horas anteriores, porém, em face de um maior número de tampões processados ​​do que nas 24 horas anteriores: 38.089 resultando em Taxa positiva 1,14%. Segundo dados do Ministério da Saúde 4 mortes (+2). 1.609 curados enquanto há uma diminuição entre os positivos atuais de 1.175 para 7.078. No front hospital, houve uma diminuição nas enfermarias regulares com 136 pacientes hospitalizados (-6), e um aumento muito leve nos cuidados intensivos com 31 pacientes (+ 1) E duas novas entradas. 6911 em isolamento doméstico. No topo das províncias, há 165 novos casos registrados na cidade metropolitana de Milão, 48 em Varese, 30 em Cremona, 29 em Brescia, 27 na província de Monza e Brianza, 24 em Bergamo, 20 em Como, 19 em Mantova, 17 em Pavia, 15 em Lodi, 3 em Sondrio, 1 em Lecco. Ontem na Lombardia eles se inscreveram 399 casos de Covid-19 e duas mortes.

desde ontem Troca de vacinas entre regiões, ou gerenciar chamadas anti-Covid-19 para turistas de todas as idades. O anúncio foi feito pela Direção Geral de Bem-Estar do Território, explicando que “de acordo com os acordos estabelecidos com o Comissário de Emergência da Covid na sexta-feira, 16 de julho, Turistas que passam pelo menos 15 dias de férias na Lombardia Aqueles que já receberam a primeira dose em outra área podem reservar a vacina de reforço Covid-19 em um dos centros de vacinação em Lombard.

outras regiões

Outro personagem pesado para o novo Covid nos profissionais Veneto, com 424 feridos em apenas 24 horas, após 425 feridos ontem. Três mortes. Unidade de crise na região Piemonte Ele relatou 55 novos casos de pessoas com teste positivo para Covid-19 (dos quais 10 após testes de antígeno), o equivalente a 0,2% dos 23.939 esfregaços coletados. Sem mortes. no Toscana Existem 222 novos casos de Covid. Outro grande número de novos positivos para Covid em Veneto, com 424 infecções em apenas 24 horas, após 425 ontem. Também ocorreram 3 mortes em relação a ontem, elevando o número total para 11.629. Existem 11 novos casos de Covid-19 em Basilicata. no Emilia Romagna 207 novos positivos e nenhuma morte. Existem 25 casos (referindo-se a pessoas com idades entre 2 e 54) de casos Covid-19 registrados hoje em Abruzzo E sem mortes. no Trentino As mortes ainda são zero, mas há mais 26 infecções no boletim da Agência Regional de Serviços de Saúde de Trento. Hoje em Friuli Venezia Giulia De um total de 6.051 testes, 26 Covid 19 foram considerados positivos, equivalente a 0,42%. sem morte. Nenhuma morte e cinco novos casos positivos em Covid Vale Daosta O que elevou o número total de pessoas infectadas com o vírus desde o início da epidemia para 11708. Há 140 novos casos do vírus Covid na Sardenha Onde hoje não há morte. no Lazio Dos quase 9 mil swabs (+21) e mais de 17 mil antígenos para um total de aproximadamente 26 mil exames, há 500 novos casos positivos, dos quais 339 em Roma, e dois óbitos. O número de pessoas infectadas com o vírus Corona aumentou para 51 pessoas em comparação com ontem Calabria 1711 swabs foram realizados .. durante as últimas 24 horas, eles foram identificados em Mercado 53 novos casos de Covid-19, 4% em comparação com 1.309 esfregaços tratados. Ligeiro aumento nas hospitalizações com Covid nas últimas 24 horas in Umbria: São sete no total, dois a mais que ontem, um deles (inalterado) em terapia intensiva. No entanto, o número de novas infecções está caindo: 30 no último dia. continua estavel em Puglia Já a taxa de positividade, que hoje chega a 0,74%, devido aos 6156 exames realizados para confirmar a infecção pelo vírus Corona, deu 46 resultados positivos. Sem mortes. Novos dados diários de infecção de Covid continuam a aumentar Sicily: Ontem na ilha foram 353 novos positivos, hoje são 386. Não há mortes.

Quem arrisca a zona amarela?

Com O verão está a todo vapor Turismo, viagens e desejo de recuperação ”, porém, devemos estar atentos ao silencioso despertar da epidemia, que registra aumento de casos novos (13 novos casos por 100.000) e positividade (um paciente entre 33 novos sujeitos testados) e da Risco de algumas áreas voltarem a ficar amarelas. Atualmente A área de maior perigo Para entrar na zona amarela Sardenha (0,32.) em uma escala de 0 a 1), seguido por Sicília (0,31) e Veneto (0,24); Por outro lado, a área com o menor risco de entrar na zona amarela é o Vale de Aosta (0,04), seguido por Basilicata, Trento e Província de Puglia com 0,08. O risco médio nacional de amarelecimento é atualmente de 0,18 “, de acordo com o último relatório da Covid-19 da Escola Superior de Economia e Gestão de Sistemas de Saúde da Universidade Católica.

Do mundo

O recorde mundial de infecção em um único dia ontem. acontecer em Indonésia, com mais de 54 mil atendimentos em 24 horas, quebrando o recorde de BrasilQue registrou 45.000 casos em um dia. Existem 1.205 novas mortes. A incidência da infecção, em um dos países mais populosos do mundo, é de 169 casos por milhão de habitantes, mas é menor não apenas do que nos países europeus mais afetados, como a Espanha (498), mas também em outros países do sudeste asiático. , como a Malásia (333).

Também A Rússia está indo mal e confirma 25.116 novos casos Covid-19, 4.561 dos quais estão em Moscou. Dados oficiais relatados pela TASS também falam de outras 787 mortes por complicações atribuídas ao vírus Corona, após o triste registro de 799 mortes em 24 horas relatado ontem. Com isso, o boletim oficial subiu para 5.933.115 infecções desde o início da epidemia, com 147.655 mortes. 5.322.345 pessoas relataram recuperação após a infecção.

O medo também está na frente olímpica. eu 15 casos cobiçosos encontrados em Tóquio Entre as pessoas ligadas de várias maneiras aos Jogos, inclusive o primeiro caso de Covid relatado dentro da Vila Olímpica que, conforme identifica a organização, é um forasteiro e não um atleta, nem identidade nem estado de saúde. Os outros feridos são sete contratados, seis funcionários do comitê organizador local e dois representantes da mídia. Entre os positivos, 8 chegaram a Tóquio do exterior há menos de duas semanas e 7 residiam no Japão.

Durante os últimos sete dias O número de novas infecções e mortes Por causa da pandemia Covid-19 aumentar em todo o mundo. A única redução significativa foi registrada na América Latina e no Caribe (-9% dos casos e -12% das mortes) que, no entanto, estava à frente por semanas muito difíceis. O número médio de novos casos por dia globalmente é aumentou em 15 por cento, para liquidar em 477.930. O principal motivo é a disseminação da variante delta, altamente contagiosa, que permitiu uma nova aceleração após a desaceleração ocorrida entre abril e junho..

Reino Unido 51.870 novos casos de Covid-19 e 49 mortes foram registrados nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim oficial relançado pela mídia britânica. Os dados sobre novas infecções são um recorde nos últimos seis meses: o pico anterior de casos diários foi atingido ontem com 48.553 infecções. 855 novos casos de Covid-19 confirmados em IsraelEste é o maior número desde 22 de março. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde de Israel, de acordo com relatos da mídia local. Ontem, ocorreram 750 infecções a mais do que nas 24 horas anteriores.

500 italianos foram proibidos no exterior

A Comissão de Assistência Domiciliar Covid-19 enviou um pedido ao Ministério das Relações Exteriores nesta manhã, pedindo às autoridades italianas que assumissem “imediatamente” Aproximadamente 500 jovens, incluindo muitos menores presos do lado de fora (Malta, Grécia, Espanha, Dubai, Grã-Bretanha, Chipre, Portugal), tendo testado positivo para Covid-19 ou tido contato com pessoas positivas e “sem qualquer tipo de assistência de nosso país ou das instituições do país anfitrião”