Como ele conseguiu o dinheiro

Os golpes de phishing da Postepay estão surgindo novamente. Vamos ver o que aconteceu com um infeliz policial que perdeu uma grande soma

O phishing é um técnica de fraude bastante amplo e consiste em transmissão من E-mail com o Logotipo falso de uma instituição de crédito ou uma empresa de comércio eletrônico. O conteúdo convida uma vítima inocente a clicar Link Em seguida, para inserir seus próprios informações pessoais, Por exemplo Número do cartão de crédito e acesso a dados para homebanking.

No caso de você cair na armadilha, as consequências podem ser muito amargas, como aconteceu com um usuário Lychee County مقاطعة, que terminou em O telefone sim está praticamente bloqueado. Assim que foi para o centro de operação especial, ele descobriu que tudo era devido ao trabalho de pessoas desconhecidas Hacker.

Golpe de pós-pagamento: o que aconteceu e como a história terminou

Mas vamos começar do começo. O consumidor em questão instalou um arquivo um programa Além do pagamento pré-pago, e direcioná-lo para um livro de poupança relacionado com Sim do telefone celular.

Fui ao correio para verificar Equilíbrio Que movimentos de cartas, encontrou algumas retiradas estranhas já feitas e um transferência web Que não classificou para o total 5.851 EUR Cheque especial. Nesse ponto, um pedido de reembolso post italiano, Que, no entanto, não aceitou seu pedido.

O homem desesperado continuou sua luta antes de reclamar para Carbinery Em seguida, indo paraAdiconsum de Lychee Peça conselhos sobre o assunto. Após cuidadosa análise do caso, foi possível retornar a ele phishing. Montagem imediatamente retomada paraárbitro de banco financeiro, que inicialmente recusou o pedido e depois o aceitou.

O reembolso Dos números roubados do cliente post italiano, que resolveu a situação dentro de um mês. Uma obra que põe fim a uma história decididamente infeliz.