Página não encontrada – FIRSTonline

O avanço da variável delta e a incógnita sobre a inflação reduzem as rolagens apesar de um início positivo. Wall Street também caiu. Bancos e petróleo caem em Milão – propagação sob controle

Os britânicos afirmam que devem à Europa uma recompensa menor do que a solicitada por Bruxelas: 43,8 bilhões em vez de 47,5

A resiliência em nosso país se traduz em mais instabilidade e incerteza. Isso é o que emergiu do primeiro relatório do INAPP sobre as mudanças no mercado de trabalho em face das macrotendências globais de mudança nos sistemas econômicos, com o que pensar ao interagir …

O acordo visa identificar novas linhas de negócios para crescer e consolidar a presença das empresas italianas no mundo

A Via Nazionale espera forte apoio dos investimentos, mas também alerta que a pandemia continua sendo uma grande fonte de incerteza – o crescimento retornará aos níveis pré-pandêmicos apenas no segundo semestre de 2022

A taxa de acidentes é de apenas 0,004% – no entanto, Assosharing faz algumas propostas para melhorar a segurança, começando com a redução do limite de velocidade

A multinacional italiana, com a aquisição da alemã WPG Holdco, tornou-se uma joia com um faturamento de 396 milhões. Bom exemplo de crescimento dois anos após a inclusão da AIM. O setor das PMEs italiano está passando por um momento …

Nomeação de 17 a 20 de setembro no Brasil (CN) com refinarias e produtores de todo o mundo. Um convite a reconhecer a necessidade urgente de rever a nossa relação com a natureza e o mundo animal através da promoção da biodiversidade das pastagens … READ Faenza. Cafiero sedia o Fórum Global de Cooperativas de Vinho

Os resultados trimestrais positivos dos dois gigantes impulsionam o setor, que então se retrai devido a preocupações com o spread da variável delta.

De acordo com dados da Acea, os registros no primeiro semestre de 2021 aumentaram 27% em relação ao ano anterior, mas permaneceram 25% abaixo dos níveis de 2019. E os números de Stellantis e Renault, que publicam …

Após a transferência de Altavillla para o Itaú, a empresa farmacêutica reorganizou a governança – a partir de 1º de dezembro Koremans se tornará CEO, trabalhando constantemente com o passado, enquanto a atual Ad Andrea Recordati atuará como presidente.

Nem todos possuem identidade digital, e-mail e assinatura eletrônica. Os riscos de manipulação e fraude são altos. O que estamos arriscando e como podemos nos proteger

Tóquio ajusta estimativas de crescimento do PIB – em Taiwan, rei do microprocessador recua – variável Delta preocupa Goldman Sachs – um farol em Wall Street e na Europa, inundado no Norte

Chuva, lama, vento e inundações atingiram a Alemanha, bem como a Bélgica, Luxemburgo, Holanda, França e Suíça. Muitas vítimas e centenas de pessoas desaparecidas