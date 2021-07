Comparado ao ano passado, os positivos quadruplicaram

crescimento na europa É o que indicam os cálculos do matemático Giovanni Sebastiani, do Instituto Nacional de Pesquisas para Aplicações de Aritmética “Mauro Bacon”, que observa como “nosso país está atualmente entre os cinco países da Europa que apresentam crescimento desse tipo” junto com o Reino Unido, Holanda, Grécia e Dinamarca, embora com algumas voltas e reviravoltas.

Ecdc: + 64,3% dos casos na UE em uma semana – De acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, em 15 de julho de 2021 “houve um aumento de 64,3% nos casos semanais de COVID-19 em relação à semana anterior”. A tendência está aumentando em 20 países. Naqueles mais afetados, as taxas mais altas de aumentos e notificações foram relatadas entre as idades de 15 e 24 anos, com aumentos limitados em pessoas com mais de 65 anos. A taxa de ocupação hospitalar permanece estável.

Relaxamento de medidas restritivas – Aconteceu que a curva epidêmica na Itália começou a subir significativamente, aconteceu rapidamente, logo após uma fase de declínio: uma situação diferente da situação no final de setembro de 2020, quando o crescimento exponencial foi precedido por um longo período de crescimento linear . “O lançamento das medidas restritivas no final de abril levou, após cinco semanas, a um aumento dos casos a nível provincial devido à propagação do surto local por todo o território nacional”, nota Sebastiani.

nas últimas três semanas – A situação pode ter começado a mudar há cerca de três semanas “provavelmente devido ao aumento da comunicação associada às atividades habituais do verão e, sobretudo, à propagação da variante delta”. Segundo o matemático, aliás, “a ausência da obrigatoriedade do uso da máscara ao ar livre favorece claramente a difusão, mas não pode ser considerada um motivo para passar à fase exponencial, como foi o caso do início das atividades educativas em meados de setembro. 2020. ”Porque“ as duas semanas habituais necessárias para o surgimento de emoção “.

Aumente as vantagens – Os dados coletados indicam que “nos últimos 21 dias houve crescimento exponencial com tempo de duplicação de aumentos de 6 a 7 dias na porcentagem de testes moleculares positivos sobre os dados cumulativos para os 14 condados independentes, que fornecem os positivos para as moléculas separadamente. e para o antígeno. ” Também nos últimos 21 dias “observamos um crescimento exponencial com o tempo de duplicação aumentos entre 5 e 6 dias na porcentagem de positivos para ambos os tipos de testes. Para uma estimativa mais confiável do valor numérico de duplicação temos que esperar pelo menos mais 6 dias.”

Comparado a 2020 – Então, comparando a situação em meados de julho de 2020, verifica-se que a taxa atual de positivos em testes moleculares, igual a 2%, é quatro vezes maior do que há um ano, quando era de 0,5%. Novamente em comparação com o ano anterior, o valor médio de morte é comparável, enquanto o valor médio de morte para pacientes internados em terapia intensiva dobrou. O especialista acrescenta: “A situação atual e do ano passado são, no entanto, casos em que pesam fatores de diferentes naturezas, a começar pela campanha de vacinação”.

Vantagens do teste molecular – Dados processados ​​por Sebastiani indicam que o percentual de positivos em testes moleculares é atualmente igual a 2%, na fase de crescimento exponencial com um tempo de duplicação de incrementos de cerca de 6 dias, enquanto em meados de julho do ano passado estava em fase de estagnação e igual para 0,5%. Quanto ao número de pacientes internados em terapia intensiva, a média dos últimos sete dias é de 160; No mesmo período do ano passado, o número médio de pacientes era de 64.

