Bra aquece os motores Cheese 2021. Carlin Petrini dita a linha, socando Alba – Targatocn.it

Há um recorde a não perder. Caráter internacional, aconteceu em pouco menos de um quarto de século “Envie sinais que deixaram depósitos em todo o mundo.” E há novos desafios a serem conquistados, em um mundo pós-pandêmico chamado a revisar seus modelos diante da urgência como as mudanças climáticas e uma economia que não considera mais apenas o “caráter único do lucro”.

sobre esses problemas Carlene Petrini Ele convidou o público a pensar, que ontem à noite participou da apresentação dos quatro dias de eventos organizados sob a capa da queijo 2021Que se prepara para voltar ao pé de Zizola De 17 a 20 de setembro O que foi anunciado pelo fundador e presidente emérito do Slow Food “A edição mais difícil de sua história.”

Cuidado com os animais

Antes dele, do palco que acolhe os eventos de verão da Braidese em Giardini della Rocca, falou o Conselheiro Regional da Agricultura. Marco Protopaba, que acolheu “Considerando os Animais” representando o tema escolhido como fio condutor desta décima terceira edição, sublinhando o interesse de Giunta Cirio por questões como a protecção do ambiente, por um lado, mas também a rotulagem e rastreabilidade dos produtos agro-alimentares que ‘Eles devem ser protegidos da competição de custos’.

Bem vindo ao DNA

Se o prefeito Gianni Fogliato Ela, portanto, afirmou seu total apoio ao evento ao qual a cidade deve sua fama no mundo (“O Brasil tem a hospitalidade em seu DNA e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para tornar esta edição a melhor de todas”, Promise), presidente do conselho municipal Fabio Bailo À história das tradições albanesas, cujas raízes remontam a este canto centenário do Piemonte “Nossas refinarias começaram a comercializar Bra Duro em todo o Mediterrâneo e além, em uma dimensão que combina como faz hoje entre o local e o global.”

ganhou as batalhas

“Junto com a Feira da Trufa Branca de Alba, o queijo é hoje o evento mais importante para o movimento turístico em nosso território, um evento que atrai turistas e visitantes não só da Itália e da Europa, mas de todo o mundo”O presidente do Conselho de Turismo, Langhe Monferrato Roero, confirmou Luigi Barbero, enquanto o recém-eleito presidente nacional do Slow Food Barbara Natini Ele cita as batalhas culturais que aqui foram travadas e vencidas, desde a do queijo cru em 1997 até a, em 2015, para barrar mudanças na lei que teria permitido a produção de queijos começando com leite em pó, até 2019 e para combater os fermentadores industriais .

Por um ano e meio – Vá para o tema da versão 2021 – Estamos lutando contra uma pandemia global que não pode ser ignorada. Vários estudos destacam sua estreita ligação com a maneira como produzimos alimentos. Portanto, só podemos usar o queijo para meditar profundamente sobre nossa relação com os animais, animais domésticos, o selvagem e até mesmo o invisível. ”

queijo e mais

Alessandra turco, responsável pelos eventos da Snail Society e, em seguida, prever quais atrações serão incluídas no programa de avaliação (levamos em consideração Quem é o ) que será trazido de volta para a cidade “Produtores e refinadores italianos e internacionais da Bélgica, França, Alemanha, Holanda, Portugal, Reino Unido, Espanha, Suécia e Suíça”, com o queijo como campeão absoluto, junto com mel, geleia, mostarda e a seleção das Fortalezas do Slow Food de frios sem nitrato e sem nitrato.

O maior do mundo

Em seguida, foi a vez do fundador Petrini encerrar a cadeia de intervenções, ditando à linha o que o queijo deveria estar fora de sua dimensão justa. “Vamos sempre lembrar – explicou – Que este é o maior evento de laticínios do mundo, não tem ninguém igual. A partir daí começou a renovação de todos os laticínios da Grã-Bretanha, bem como a ideia de que os países africanos poderiam se tornar, como se tornaram, produtores de queijo. Foi aí que começou a maior realidade dos laticínios do mundo, a realidade dos Estados Unidos, onde hoje são produzidos muitos queijos que antes não existiam, porque o sistema que vigorava naquele país, que exigia a pasteurização de todos. leite, foi injustamente capaz de expressar a riqueza da diversidade. ”

MOMENTO ÉPOCAL

“dois anos atrás – Continue a transmitir o significado programático deste grande evento – Abrimos o Cheesecake com os depoimentos extraordinários da galera do Fridays for the Future. Desde então, o que sabemos aconteceu, a epidemia chegou e a comunidade internacional se fechou sobre si mesma. Deve-se notar agora que nenhum progresso foi feito na frente ambiental, enquanto a situação está ficando cada vez mais dramática a cada dia. Ontem, o que aconteceu na Alemanha Ocidental foi uma catástrofe de proporções inimagináveis. Estamos perante este momento histórico, devemos abordar estas questões e torná-las vitais, um elemento distintivo. ”

nova economia

“Uma demonstração como esta – Então ele explicou – Hoje, tem a obrigação moral de propor um modo de vida que respeite os valores que não encontramos nas demonstrações financeiras, mas no momento é a parte mais importante da economia. Não é o lucro único, mas ao garantir o lucro, há respeito pelos bens comuns como saúde, meio ambiente e trabalho. Se sairmos da crise pandêmica sem deixar claro que faremos parte da nova economia, não daremos nenhum passo em frente. Daqui a alguns anos, os rapazes das Sextas-feiras do Futuro serão os nossos turistas e os nossos contactos. E se não falarmos uma língua dirigida a eles hoje, perdemos a noção das perspectivas para o futuro. ”

Onde está Alba?

Na fila, um golpe para os primos albeses, uma ausência inexplicável do show. “Vou dar amarguras ao prefeito de Alba porque ele não está aqui. Porque esses são os momentos em que você vê o território, e reunir forças significa enfrentar um futuro não só de sua justa cidade. Espero que a feira de trufas seja retomada, com Tudo isso significa para o território. E deveria ser o mesmo para o que você entende por queijo. Para o Brasil. Não podemos falar de bens relacionais, sua importância, e aí todo mundo fica em casa. Sem nós não vamos a lugar nenhum, em O período pós-pandêmico. Temos que enfrentar esses desafios. Se estivermos todos unidos, é melhor. Por outro lado, se alguém quiser se separar, “gniun prublema”.