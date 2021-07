Decolado em outubro, começamos com 52 aviões

luz verde para eta de Bruxelas. Com a decolagem, que finalmente é uma data oficial, 15 de outubro. Começa com 52 aviões e 2750-2.950 entre pilotos e comissários de bordo, mesmo que os números ainda estejam dançando. chegará a 5.750 em 4 anos, enquanto para manutenção e manuseio, respectivamente, são esperados 2.650-2.700 e 1.100-1250, novamente a partir de Alitalia claramente. Um novo avião verde será comprado no próximo ano levando a frota para 78 primeiro e depois em 2025 para 105. Ao final das negociações finais esgotantes que duraram mais de um mês, a aprovação esperada chegou com o ponto de inflexão. O cabo de guerra é muito difícil de polir os últimos detalhes que terminou na noite de quarta-feira com o sinal verde para o novo plano industrial que está em constante atualização e implementação pelo CEO Fabio Lazzerini. O diretor da operação que, de acordo com o Palazzo Chigi e o Tesouro, nunca sucumbiu aos ditames de Bruxelas e que agora ganhou a aprovação.





Alitalia ETA, equipe e aeronaves

O plano 2021-2025 que, a pedido do Comissário Vestager, aponta para parar o passado e encerrar o espinhoso dossiê da Alitalia após 5 anos de gestão excepcional. Na verdade, o caminho parece ter apenas piorado depois do acordo político alcançado no final de maio entre o Presidente Mario Draghi, que assumiu pessoalmente a liderança, e a Comissão da União Europeia. É preciso dizer que até o último momento os euroborocratas procuraram prolongar o tempo, estabelecendo novas e estritas condições. O equilíbrio, dados os riscos de falência e a rigidez a superar, é geralmente positivo mesmo que a ETA tenha tido que cortar a frota, pelo menos na primeira fase, em comparação com Alitalia E abrir mão de parte dos slots Linate e Fiumicino. Desistir de Millemiglia é ainda mais doloroso, mas a ETA tem novas iniciativas para manter os viajantes e não perder os benefícios acumulados. O conselho de administração do ETA, chefiado por Alfredo Altavilla, não só tomou conhecimento da viragem, mas aprovou os próximos passos. Por isso, se prepara para lançar, conforme esperado pelo Messenger, o aumento de capital máximo de R $ 700 milhões para participar das licitações apresentadas pela antiga empresa. Alitalia se prepara para a negação. O primeiro será referente à histórica marca tricolor, que o governo considera imprescindível, depois caberá ao ramo de aviação, depois a manejo, onde o Itaú será o maior acionista da nova empresa e, por fim, a manutenção, na qual a empresa terá participação minoritária e o apoio de outros investidores.

Na frente das aberturas, força vital corporativa, o Itaú terá 85% do que era detido pela Alitalia na Linate e 43% na Fiumicino. Isso não é um prejuízo sério, já que este último está menos lotado do que em Milão e os slots podem ser recomprados. “Ao longo do plano – anunciado – procederemos com a compra dos itens necessários ao crescimento”.

Mas quando você pode comprar uma passagem ETA? O marketing começará em 15 de agosto, após a obtenção da aprovação para as certificações Enac. O ministro da Economia, Daniele Franco, os de Infraestruturas Enrico Giovanni e o ministro Miz, Giancarlo Giorgetti, que rescindiram Alitalia Está programado para acontecer no dia 15 de outubro. O ministro especificou que os compradores de passagens aéreas após essa data “estarão protegidos”. Nesse sentido, foi criado um fundo específico de 100 milhões. Voltando ao plano da ETA, Lazzerini garantiu que a empresa será uma empresa de transportes eficiente, ecológica e moderna, capaz de garantir a conectividade do país e o desenvolvimento do turismo e do comércio exterior. Aproveite ao máximo as plataformas digitais e tecnologias avançadas. Já em 2022, a frota crescerá para 78 aeronaves (+26 em 2021), das quais 13 são de médio alcance, amplo (+6 em 2021) e 65 de estreito, ou seja, médio-curto alcance. Ao final de 2025, a frota crescerá para 105 aeronaves (23 wide body e 82 narrow body), com 81 aeronaves de nova geração (equivalente a 77% da frota total). Ao longo do plano está previsto um único parceiro estratégico de aeronaves, de forma a eliminar a complexidade e ineficiência de operar com uma frota de aeronaves de diferentes fabricantes. Começa em outubro com 45 destinos para chegar a 89. Foco em longas distâncias (América) e em rotas rentáveis. As metas econômicas ao final do plano são ambiciosas: um volume de vendas de 3.329 milhões de euros, com um resultado econômico de 209 milhões e uma paridade operacional a ser alcançada até o terceiro trimestre de 2023. As metas, juram Altavilla e Lazzerini, vão ser alcançados e para cada força.