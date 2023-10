Fastweb, reformulação pesada de novembro: quanto serão os aumentos?

Já em 1º de novembro, muitos usuários do Fastweb serão demitidos, e isso não é uma boa notícia; Mais um duro golpe para o governador.

A inflação, a energia cara, a gasolina cara e o custo do dinheiro que aumentou desproporcionalmente não foram suficientes. Agora, até as companhias telefónicas estão a adaptar-se e a cobrar aos consumidores finais o que chamam de “inovações tecnológicas”.

A desculpa dada pelos operadores que aumentam os preços é bastante simples: prestam-lhe um serviço e, ao investirem para lhe proporcionar uma melhor experiência, têm então de repartir os custos. E são sempre as mesmas pessoas que pagam.

Além disso Os aumentos não estão relacionados apenas com a Fastweb, porque durante vários meses outras empresas também fizeram alterações unilaterais nos seus contratos: Poste, WindTre, Tim… Ninguém está isento.. Em breve, a partir de 1º de novembro, será a vez também dos clientes Fastweb.

As alterações de preços entrarão em vigor após os clientes serem notificados por meio de comunicações. aqui Detalhes sobre aumentos de preços e o que fazer se quiser rescindir o contrato.

Fastweb, aqui estão todos os aumentos esperados e quais assinaturas e preços serão aplicados

A Fastweb alerta seus clientes que devido aos investimentos em tecnologia, inovação e sustentabilidade ambiental, precisa aumentar assinaturas e taxas.

Estes são todos eles Ofertas relevantes Os aumentos começarão conforme esperado a partir de 1º de novembro de 2023.

Fastweb Mobile – até 5 euros

Fastweb Mobile Ver2 – até 5€

Fastweb Mobile Ver3 – até 5€

Fastweb NeXXt Mobile – até € 4

Fastweb NeXXt Mobile Mini – até 5€

Fastweb NeXXt Mobile Unlimited – até € 5

Telemóvel 250 – até 5 euros

Móvel 500 – até 5 euros

Móvel 700 8GB – até 5 euros

Liberdade de telemóvel – até 5 euros

Mobile Freedom 10 GB – até 5€

Especial Mobile Freedom – até 5 euros

Combustível móvel – até 5 euros

Giga Mobile – até 5 euros

Voz móvel – até 5 euros.

Por se tratar de uma alteração contratual unilateral, o cliente tem o direito de rescindir o contrato sem pagar multa (Poderíamos acrescentar que também deveríamos estar gratos.) Há um procedimento a seguir.

Os interessados ​​deverão, até 15 de janeiro de 2024: enviar carta registrada com aviso de recebimento para Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) ou PEC para o endereço [email protected], anexando cópia do o documento de identidade Especificando “alteração das condições contratuais” como motivo da rescisão do contrato.

O cliente também pode alterar a operadora/cancelar o contrato com a Fastweb acessando as lojas Fastweb ou pelo aplicativo de mesmo nome. A esperança é que mudando para outros operadores possamos evitar aumentos de preços, mas como todos estão a aumentar os seus preços mensais, será uma tarefa difícil.