Investimento de 1,7 mil milhões de dólares do BEI em centrais fotovoltaicas, a construir pela Solaria

Energia renovável Em Itália, Espanha e Portugal: pelo Banco Europeu de Investimento (Banco Europeu de Investimento) 1,7 mil milhões de euros de investimentos que totalizam a construção de 120 Usinas fotovoltaicas O que será implementado antes Solaria Energia e Meio Ambiente. O projeto levará à construção 120 usinas fotovoltaicas Nos três países, com impactos positivos em termos de redução anual da energia proveniente de combustíveis fósseis e das emissões de dióxido de carbono, bem como do aumento das oportunidades de emprego nas regiões envolvidas na construção de centrais eléctricas. Investimentos apoiados pelo programa Invista na União EuropeiaTerá também como objectivo reduzir a dependência da Rússia no fornecimento de gás, especialmente após o ataque à Ucrânia.

«A renovada confiança que o BEI deposita em nós, especificamente por ocasião da assinatura do maior empréstimo da nossa história, é para nós motivo de grande orgulho», explicou o Presidente do BEI. Solária, Enrique Diaz Tejero – Com estes 1,7 mil milhões de euros vamos conseguir 5,6 gigawatts de energia solar fotovoltaica nos territórios de Espanha, Portugal e Itália para continuar a acelerar a transição energética. Concluiu o seu discurso dizendo: Graças a este financiamento Enrique Diaz Tejero Temos dotações financeiras suficientes para cumprir o nosso roteiro rumo à meta de 6,2 GW até 2025.

Aceleração decisiva na Europa na tendência Energia renovável E com base em Usinas fotovoltaicas. Chegou um financiamento de 1,7 mil milhões de euros do Banco Europeu de Investimento (BEI) para a construção de centrais fotovoltaicas a serem construídas por Solária Energia e meio ambiente Na Itália, Espanha e Portugal.

A atribuição de trabalhos à Solaria Energia e Ambiente decorre da experiência e know-how acumulados ao longo do tempo. Na verdade, desde a sua criação em 2002, a empresa sempre se destacou pela excelência Inovações Introdução ao mercado de energias renováveis. Só nos últimos anos, após aderir ao Ibex 35 em Espanha, a Solaria Energia e Ambiente aderiu como membro signatário do Conflito global Nações Unidas, e disponibilizando a sua experiência e conhecimentos neste domínio Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) E ao atingir metasAgenda 2030 das Nações Unidas.

Centrais fotovoltaicas para energia renovável, metas de redução de emissões de CO2 de Solaria

Para eliminar as emissões, Solária A política da empresa foi tomada para reduzirvestígios de carbono em 90 por cento em comparação com 2019, que é a meta de “emissões zero” estabelecida até 2030, vinte anos antes Acordo verde. O objetivo pode ser alcançado graças a intervenções políticas Eficiência energéticados quais os investimentos do Banco Europeu de Investimento constituem uma grande parte.

O financiamento-quadro aprovado pelo Banco Europeu de Investimento em 25 de setembro será utilizado para lançar as centrais elétricas Energia renovável Nos três países europeus. O processo é um dos objetivos Programa InvestU Que visa, durante o sete anos 2021-2027, estimular investimentos no valor total de 372 mil milhões de euros, incluindo recursos privados.

Transição ecológica, qual o impacto das energias renováveis ​​e da energia fotovoltaica?

A este respeito, o empréstimo é considerado parte Financiamento de projetos Um projeto de longo prazo no qual participarão também outras instituições de crédito. o Primeiro empréstimo Por um valor total de 278 milhões de eurosPermitirá a construção de sistemas fotovoltaicos com capacidade total de 1,08 gigawatts. Mais de um terço das instalações serão implementadas nas regiões menos desenvolvidas dos três países (Itália, Espanha e Portugal), ou seja, aquelas cujo PIB está 75% abaixo da média da UE.

As vantagens dos investimentos serão também em termos de funciona. A partir das estimativas do Banco Central de Investimentos, estima-se como aproximado 11 mil novas oportunidades de emprego Anualmente, durante as fases de construção, era estabelecida uma taxa de mão de obra.

Qual é a redução das emissões de dióxido de carbono?

Os números de energia renovável a ser gerada são importantes Usinas fotovoltaicas Quando o trabalho terminar. Segundo estimativas, a capacidade das 120 novas centrais eléctricas é 5,6 gigawattspara uma produção estimada de 9,29 TWh todo ano. Expectativas para a entrada em operação das usinas Fim de 2028. Uma vez em pleno funcionamento, a realização de investimentos permitirá cobrir a procura de electricidade em quantidades equivalentes Dois milhões e meio de famíliascom uma redução nas emissões de gases de efeito estufa igual a 3 milhões de toneladas de dióxido de carbono.

O projeto, que é o projeto mais impressionante realizado pela Solaria, ajudará a acelerar o ritmo do projeto Transformação ambiental Trabalhará para melhorar o fornecimento de energia limpa à União Europeia, o que constitui um importante passo em frente no sentido da independência do gás russo e dos combustíveis fósseis em geral.

Banco Europeu de Investimento, Energia Limpa e Segurança do Aprovisionamento Energético

“Este projeto estende-se a três mercados da UE, demonstrando claramente o firme compromisso do BEI com as energias limpas e, portanto, o seu contributo para a segurança do abastecimento energético e garantindo o acesso à energia sustentável – declarou o Vice-Presidente do BEI, Ricardo Mourinho Félix À margem da cerimónia de assinatura em Madrid, em 25 de Setembro – Como banco climático da UE, temos o prazer de nos associarmos mais uma vez com Solaria para avançar a transição energética da UE e promover o crescimento económico e oportunidades de emprego em regiões menos desenvolvidas de países com elevado nível de energia renovável. potencial energético, como Espanha, Portugal e Itália.

O compromisso da Europa com o Pacto Ecológico e a transição energética

Além disso, números confirmam o processo O compromisso da Europa Como parte da transição energética e da redução das emissões de dióxido de carbono Acordo verde. Comissário da Economia, Paulo GentiloniEle declarou: “Esta importante operação é uma grande demonstração de… Investir na capacidade da UE Apoiar significativamente a transição da Europa para a neutralidade climática e a independência energética. Irá disponibilizar até 1,7 mil milhões de euros para financiar novas centrais fotovoltaicas em Espanha, Itália e Portugal. Esta é uma boa notícia tanto para o clima como para a nossa economia”, concluiu Gentiloni. Isto não só ajudará a fornecer energia limpa a milhões de famílias, mas também criará milhares de empregos na construção nas áreas afetadas.