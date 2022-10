Três perguntas para… Alberto Pierroti, responsável pelo mercado italiano de dívida privada da Elantra

O mercado de capitais privados mudou e mudará nos próximos três anos; Quais são as principais tendências na sua opinião?

Nos últimos anos, o mercado de capitais privados na Itália vem se desenvolvendo rapidamente, e a dívida privada – na qual nos concentramos – está se recuperando rapidamente em comparação com outros países europeus. De fato, em nosso país temos visto um aumento significativo no número de operações e ativos sob gestão, bem como uma ampliação do panorama de fundos de dívida ativos no mercado: um processo favorecido não apenas por um interessante perfil de risco-retorno de a classe de ativos, mas também por um mercado-alvo com forte tecido empresarial Dinâmica fundamental favorável. Maior apoio foi dado pela grande demanda pelo produto: muitas empresas – lastreadas em private equity e fundos familiares – começavam a apreciar cada vez mais as vantagens da dívida privada, que é inerentemente flexível, “sob medida” e adequado para apoiar planos de investimento e crescimento de longo prazo.

Com a continuidade do sistema bancário, acreditamos que a classe de ativos de dívida privada continuará a crescer nos próximos anos, oferecendo uma opção alternativa, mas complementar, ao financiamento bancário convencional. Em muitos casos, de fato, o produto pontual típico dos fundos de dívida privada pode ser perfeitamente combinado com produtos bancários de curto prazo ou amortizados. No geral, à medida que os provedores de dívida privada se tornam maiores e mais especializados, acreditamos que o aumento da disponibilidade de opções em todos os níveis da estrutura de capital continuará a fornecer suporte para a economia italiana real.

Estes meses podem ser uma grande oportunidade para a economia italiana e para as muitas empresas que a compõem; Quais são suas expectativas ou expectativas?

Após uma forte recuperação da pandemia de Covid-19, o ambiente económico começou a deteriorar-se e todas as economias europeias enfrentam grandes desafios. Os segundos efeitos da guerra na Ucrânia tiveram consequências não intencionais para os preços da energia, que agora são um grande problema para famílias e empresas. Paralelamente, o aumento dos preços das matérias-primas e dos bens de consumo corrói significativamente o poder de compra discricionário dos consumidores e, consequentemente, a passagem do aumento dos custos torna-se progressivamente mais complicada para as empresas. Nesse contexto, as avaliações das ações também se deterioraram significativamente, e as taxas de juros mais altas, juntamente com critérios de crédito mais seletivos, são agora um novo desafio para o sistema econômico.

No entanto, em uma situação tão complexa, a economia italiana poderá mostrar sua resiliência, graças às muitas empresas, ilustres nacionais e internacionais, que continuam a investir em inovação, design, produto e marca que fez “Made in Italy” ganhar reconhecimento mundial. A transformação verde e digital, também apoiada pelo PNRR, será uma oportunidade adicional e um grande impulso nos próximos anos. Esperamos que a situação política estável forneça o apoio necessário.

Qual é o papel dos fundos que você administra? O que é preciso para poder fazer mais pela economia real?

A plataforma Elantra Private Debt oferece uma variedade de soluções de private equity para empresas e imóveis, com foco no setor de PMEs. Historicamente temos focado no mercado espanhol, alcançamos um rápido crescimento internacional, com operações recentes na Alemanha, Itália, França e Portugal, estamos cada vez mais focados no mercado italiano.

No mundo corporativo, fornecemos soluções de capital de longo prazo em todos os setores, para líderes de mercado especializados ou líderes de mercado muitas vezes orientados para a exportação, com vantagens competitivas sustentáveis ​​e planos de crescimento ambiciosos, apoiados por private equity e fundos familiares. No setor imobiliário, focamos no financiamento da aquisição, refinanciamento ou realocação de ativos comerciais, como hotéis, escritórios, logística, moradia estudantil e moradia compartilhada. Com uma presença estável no mercado italiano e um profundo conhecimento da dinâmica do mercado local, acreditamos que nosso capital pode ser uma ferramenta eficaz para colaboradores de todos os tipos em estratégias de criação de valor de longo prazo.

As barreiras regulatórias ainda podem ser limitadas em alguns aspectos do uso de capital privado na Itália e ações adicionais serão necessárias para remover essas complicações a fim de alinhar o mercado local com os padrões europeus. Um mercado acessível, aliado a um contexto político favorável, estimularia a participação de capital institucional estrangeiro, que no longo prazo poderia se revelar um combustível essencial para ajudar as empresas italianas a prosperar no cenário global.

