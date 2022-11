Fed Minuto: Pague para diminuir os aumentos das taxas. Wall Street acelerou

Ouça a versão em áudio do artigo

A maioria dos banqueiros quer uma desaceleração nos aumentos das taxas “em breve”. Existe a possibilidade de recessão no ano que vem, crescimento mais lento e inflação acima do esperado. Resumidamente, este é o conteúdo das atas das reuniões do Fed, que são publicadas à noite. Wall Street está acelerando.

Fechamento lento para bolsas de valores europeias, no final da sessão sábio. Em Milão, o Ftse Mib manteve-se praticamente estável (-0,04%), enquanto em Frankfurt o Dax40 subiu (+0,04%) e em Paris o Cac40 subiu 0,32%. Em antecipação às atas da reunião do BCE, a atenção voltou-se hoje e amanhã para uma nova rodada de dados macro. Boas indicações vieram da Europa para os PMIs, que nos EUA foram menores do que o esperado para serviços e manufatura. Outros dados dos EUA também mostraram uma luz e uma sombra: os pedidos semanais de auxílio-desemprego foram maiores do que o esperado, enquanto as vendas de casas novas em outubro foram melhores do que as estimativas. No entanto, Wall Street ainda está em território positivoenquanto amanhã estarão fechados para o Dia de Ação de Graças e na sexta-feira haverá horário reduzido.

Wall Street sobe um pouco

Após um início estável, os índices de Wall Street caíram ligeiramente. Os investidores parecem ter deixado para trás as notícias alarmantes sobre a propagação do Covid-19 na China e, à espera de novos indícios de movimentos da Reserva Federal, estão a reagir positivamente às últimas. série trimestralespecialmente no setor varejista.

No nível agregado, o número de trabalhadores que foram contratados pela primeira vez benefícios de desempregoEle aumentou 17.000 unidades para 240.000 (com ajuste sazonal) na semana encerrada em 19 de novembro, acima das expectativas de um número de 225.000. Melhor do que as estimativas, e os dados sobre Pedidos de bens duráveis ​​para outubro, em 1% contra as expectativas de +0,5%. para qualquer preocupação Manufatura PMI e Serviços PMIambos ficaram abaixo do esperado, e as vendas de casas novas em outubro subiram 7,5%, superando as expectativas, a leitura final para Confiança do consumidor Os estoques de Michigan caíram em novembro, mas foram melhores do que o esperado e os estoques semanais de petróleo são esperados.

Em Milão, Saipem vai bem, A2A é ruim após plano

Entre as manchetes de Milão, o Saipem teve um bom desempenho (+4,87%) que terminou na liderança do Ftse Mib ignorando a queda do preço do petróleo bruto, beneficiando da opinião positiva dos analistas. Também é uma evidência de que a Cnh Industrial (+3,2%) no dia em que a concorrente americana Deere (+6,3% em Wall Street) fez boas contas e indicou que também espera crescimento em 2023. Contra um sinal Tenaris (-2,27%) compensa vendas Depois do salto registado ontem à noite, a Amplifon (+1,95%) e a Prysmian (+2,27%) fecharam em terreno positivo, depois de anunciarem um investimento de 200 milhões de euros para a construção de um novo navio lançador de cabos. Recordati (+1,37%) e Terna (+1,17%) também tiveram bons resultados. em comparação com o setor bancário: Bper (+1,12%) e Banco Bpm (+0,75%) fecharam em alta, enquanto Unicredit (-1,58%) e Intesa Sanpaolo (-0,74%) foram mais fracos. Sessão negativa para o setor automobilístico europeu (-0,36% do subíndice Stoxx600) que em Milão viu a Stellantis perder 1,48% e a Pirelli 0,99%. Utilitários sob pressão Depois que o governo anunciou os detalhes do aumento de impostos sobre lucros adicionais para o ano de 2022. HERA perdeu 0,91% e A2A 1,92%, e também foi adiado pela fria recepção do mercado em 2030, que testemunhou uma queda nos investimentos e alguns depósitos. Objetivos. Também fracos foram Enel (-0,92%) e Tim (-1,26%), que ainda estão testemunhando uma tendência volátil à espera de sinais claros na rede de arquivo único.