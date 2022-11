Portugal e El Dorado para os americanos

Não é só uma questão de clima ameno, belas praias e boa comida. Parece que Portugal se tornou um íman para os americanos: muitos cidadãos dos Estados Unidos mudam-se para o país da União Europeia, atraídos por melhores condições de vida, económicas e sociais, tanto que a terra portuguesa passou a ser chamada de Califórnia da Europa . Atravessando o oceano estão na sua maioria jovens empreendedores do setor digital, aposentados determinados a mudar de vida e curtir a velhice no velho continente.

Atualmente, segundo a Agence France-Presse, existem 7.000 americanos residentes em Portugal, muito menos do que os britânicos e franceses, mas o que choca ao percorrer as estatísticas demográficas é que o seu número duplicou de 2018 para 2021. A sua presença parece ter também foi incorporado ao ano de 2022, na medida em que os americanos estão se voltando para os chineses para ganhar a palma da mão de investidores estrangeiros atraídos pelos vistos gold portugueses. Estamos a falar de autorizações de residência emitidas sob condição de concretização da compra de imóveis ou da transferência de capitais na economia portuguesa. Há, portanto, fermentação, mas o fenómeno também tem repercussões: os preços dos imóveis sobem e as rendas, sobretudo na capital, Lisboa.

O que atrai os americanos? Em primeiro lugar, pelo facto de as tensões políticas e sociais serem mais baixas em Portugal do que nos Estados Unidos. Dá confiança, em suma. No entanto, os americanos ouvidos pela AFP também citam o atendimento médico gratuito como outro fator decisivo na escolha do transporte e, em geral, menos violento.

Existem empresas especializadas em perseguir práticas de alienação americanas. Uma dessas soluções é a Global Citizen Solutions. “Recebemos pedidos todos os dias e esse mercado continuará crescendo”, disse à AFP a chanceler Joanna Mendonça, acrescentando: “Há quem se torne nômade digital e queira trabalhar em casa… Aqui eles têm a oportunidade de fazer isso por mar. Depois, há famílias inteiras que se mudam porque sonham em ver seus filhos estudarem em universidades europeias. Ou reformados que vendem tudo o que têm nos Estados Unidos para gozar a reforma em Portugal.” Segundo o advogado português, os americanos têm uma mentalidade diferente dos outros estrangeiros, atraídos sobretudo por autorizações de residência ou impostos mais vantajosos. “Querem mesmo vir”, disse Joanna Mendonça. E viver aqui e mudar o seu estilo de vida.” “Vemos Portugal como a Califórnia europeia”, observou Jonathan Littmann, um empreendedor digital que se mudou para Lisboa do Vale do Silício. “O surf, a costa, o bom vinho , o sabor dos frutos do mar, da comida saudável… “Todos estão muito felizes. Vivemos aqui porque nos sentimos seguros.”